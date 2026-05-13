תושב ביתר עילית נעצר על ידי שוטרי תחנת עציון של מחוז ש"י, בחשד לפגיעה חמורה בקטין וזאת תוך נסיעה באוטובוס ציבורי. במהלך היום תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
לאחרונה, התקבלה במשטרה תלונה מקוונת שעניינה חשד לביצוע מעשים חמורים בקטין בן 12, במהלך נסיעתו באוטובוס ציבורי.
מיד עם קבלת התלונה, נפתחה בתחנת עציון חקירה בנושא ובמסגרתה, נאספו עדויות וממצאים ובוצעו פעולות מודיעינית לטובת חשיפת זהותו של החשוד.
בימים האחרונים, נודעה זהותו של החשוד במעשה, בחור בן 18, ולאחר הליכי חקירה מקדימים, אמש הוא הובא לחקירה בתחנת עציון במהלכה מסר גרסתו.
בסיומה של החקירה נכלא החשוד לטובת הבאתו היום בפני בימ"ש לצורך הארכת מעצרו, בשל מסוכנות הנובעת ממעשיו. חקירת המשטרה נמשכת.
