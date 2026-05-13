פרקליטות המדינה הגישה היום (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד אלעזר ויגדרוביץ' (34), המכונה בתקשורת "איש המבצעים של גור", בגין הונאה רחבת היקף, במסגרתה פעל עם אחרים והונה יזם נדל"ן ושתי אחיות קשישות, כשמכר לו במרמה בניין בת"א שהיה בבעלות הקשישות, תוך הצגת מסמכים מזויפים.

כתב האישום הוגש לאחר שויגדרוביץ' גורש לאחרונה מארה"ב בתיאום עם ישראל, ונעצר בנתב"ג. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד תום ההליכים.

מכתב האישום, שהגיש עו"ד ראזי מחאמיד מפרקליטות מחוז תל אביב, עולה כי במהלך יולי 2025, ויגדרוביץ' ואחרים קשרו קשר להונות איש עסקים ויזם נדל"ן ולמכור לו במרמה בניין בתל אביב-יפו, המצוי בבעלות שתי אחיות קשישות בנות 92.

ויגדרוביץ' נאשם שיחד עם שותפיו הציגו ליזם הנדל"ן מצגי שווא שלפיהם אחד השותפים מחזיק בייפוי-כוח בלתי חוזר מטעם האחיות בעלות הנכס, המאפשר לו למכור אותו. לשם כך, ויגדרוביץ' ושותפו זייפו מסמכים שונים חתומים על ידי עורכי דין, ובהם ייפוי-כוח בלתי חוזר ואישור נוטריוני כוזב החתום לכאורה על ידי האחיות.

בהסתמך על המסמכים הכוזבים, הסכים היזם לרכוש את הבניין בתמורה ל-6 מיליון שקלים וחתם על הסכם רכישה. לאחר החתימה, העביר היזם בתשלומים לויגדרוביץ' ושותפו סכומים של כ-3.3 מיליון שקל לטובת העסקה, עד שהתבררה המרמה.

בנוסף, כחלק מתוכנית המרמה, הם רימו את לשכת רישום המקרקעין כאשר הגישו בקשה מזויפת לרישום הערת אזהרה על הנכס לטובת חברה שבבעלות היזם. בהמשך, זייפו בקשה לבטל את רישום הערת האזהרה על הנכס והיא נמחקה.

לאחר קבלת הכספים מהיזם הלבינו אותו על ידי העברתו לחשבונות בנק שונים כדי להסוות את מקורו.

כתב האישום מייחס לויגדרוביץ' עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר ובנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף והלבנת הון.

בבקשת המעצר ציינה הפרקליטות, בין היתר, את מנגנון ההונאה המורכב אשר נבנה ותוכנן מראש, את התחכום הרב והיעדר העכבות בביצוע העבירות. כן הדגישה את החשש שיימלט מהדין, לאחר שכבר עזב את הארץ ביום בו זומנו שותפיו לחקירה ובהמשך נעצר בארה"ב כשניסה להסתנן לשטחה דרך קנדה".

הסיפור, כזכור, החל לפני מספר חודשים, כאשר ויגדרוביץ נתפס במעבר הגבול מקנדה, בצפון מדינת ניו יורק, כשהוא מסתתר בתא המטען של ג'יפ מסוג פורד אקספדישן עם לוחית רישוי קנדית. ויגדרוביץ נמצא בג'יפ מתחת לערימה של מזוודות, ואז התברר כי הוא מסורב כניסה בעקבות הרשעות קודמות בעבירות של תקיפה וסחיטה.

לפי הדיווחים בתקשורת, ויגדרוביץ טען כי רק רצה לבקר בקבר של הרב שלו, אך הוא נעצר ויחד איתו נעצר הנהג, עו"ד ישראל ענדען, בחשד שהבריח אותו במכוון, אך ענדען טען להגנתו כי לא ידע שהוא באוטו.

בכתב האישום נגדם נטען כי ענדען הציג עצמו כ"אזרח אמריקני המתגורר בישראל" וטען שהוא מגיע לביקור פרטי בארה"ב. לאחר שהוא עורר את חשדם של סוכני ההגירה, הם שלחו את הרכב לבדיקה נוספת, ושם, במהלך פירוק המזוודות מהרכב, הם הבחינו בויגדרוביץ' מסתתר.

במהלך החקירה התברר כי ויגדרוביץ' וענדען נחתו יחד בטורונטו בטיסה שהגיעה מפולין והם נסעו יחד לרכב שהושכר עבור ענדען על ידי חסיד שלישי בשם ישראל דריימן שעבר את הגבול במונית.

החוקרים הפדרליים כתבו בדו"ח החקירה כי "לא סביר להאמין שגבר בוגר שוכב ברכב שלך בין המזוודות בלי שתבחין בו. העובדות מצביעות על ניסיון הברחה, גם אם ענדען טוען אחרת".