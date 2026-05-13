"בממשלת שמאל - מה שנרצה ייתנו לנו"

"למה אתם מאמינים לביבי?" | כך הראשון לציון הגר"י יוסף הזהיר את הפוליטיקאים שחוק הגיוס לא יעבור

שנה וחצי של אזהרות מצד הראשון לציון הגר"י יוסף על חוק הגיוס ועל חוסר האמון בבנימין נתניהו לא עזרו וישראל הולכת לבחירות ללא חוק גיוס והסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות | מהשיעור ב'יזדים' ועד לשיחות הטעונות והאזהרות שהפכו למציאות (בארץ)

הראשון לציון הגר"י יוסף

במשך כשנתיים, בזמן שהפוליטיקאים החרדים התבשמו מההבטחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והתעקשו ש"הפעם זה אחרת ו יעבור בתוך שבועיים שלושה", היה קול אחד שלא קנה את המצג המרהיב והזהיר פעם אחר פעם.

מהחדרים הסגורים ועד ל'שיעור השבועי', הראשון לציון הגאון רבי לא הפסיק להזהיר: נתניהו לא יעביר את החוק, האמון בו הוא אשליה.

לפני כשנה, במהלך שיעור שמסר, התייחס הראש"ל לסערת חוק הגיוס והתבטא בצורה חריפה וחד משמעית עם רמז לבאות: "גזירת הגיוס זו גזירה שכואבת לכולנו, אם היינו הולכים עם השמאל, הרבה יותר טוב היה, אבל הולכים עם הימין, דבוקים בימין, לא יודע מה מצאו אצל הימין. ימין ימין ימין? משוגעים".

ישי כהן על אזהרות הראשון לציון
ישי כהן על אזהרות הראשון לציון

כך גם לפני כחצי שנה, במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, התבטא הראש"ל: "אם מרן האבא היה חי איתנו לא היה נותן לדבר הזה לקרות. לפני הקמת הממשלה, לפני העברת התקציב הראשון – היה דורש להעביר את חוק הגיוס".

הגר"י יוסף הוסיף: "אם חכם שלום היה חי, הוא היה צועק על שלוחי דרבנן, עם כל הכבוד להם הם שליחי חכמים. היה צועק עליהם: 'למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט'".

המשיך בדבריו הקשים באשר לאי האמון בנתניהו: "מה אתם סומכים עליו, אחת כזה? מה אתם סומכים עליו? שהוא יעשה את החוק של הגיוס? לכן, הסתבכנו. הייתם עוד משיכה ומשיכה, והסתבכנו". 

"לא יודע מה מצאו אצל הימין" | דברי הראש"ל
"לא יודע מה מצאו אצל הימין" | דברי הראש"ל

בהתבטאות נוספת לפני כשנה אמר הראשון לציון: "בימים כתיקונם היו צריכים לפרוש מהממשלה, איזו ממשלה זו? הם מחכים שילכו לממשלה של שמאל, שם מה שנרצה ייתנו לנו".

לפני כעשרה חודשים, עת התכנסה מועצת חכמי התורה, היו"ר ח"כ אריה דרעי ביקש מהרבנים שלמרות ההחלטה לפרוש מהממשלה כן לאפשר לנתניהו עוד הזמנות להעביר את חוק הגיוס, הראש"ל פנה לדרעי: "איפה הוא היה עד עכשיו? אתה מאמין לו?", ודרעי השיב: "כן, הוא לא העריך שנגיע עד לנקודה הזו של פרישה מהממשלה, עכשיו הוא יעשה הכל, צריכים לתת את ההזדמנות הזו".

כמו כן, לפני כשמונה חודשים, במהלך שיחה שקיים הגר"י יוסף הוא התבטא: "בלאו הכי אני גם לא מאמין לביבי. ביבי לא יעביר את החוק, ממה שאני מבין".

הרב יצחק יוסףגיוס חרדיםחוק הגיוסהראשון לציוןבחירות 2026

10
דעת תורה של מרן שליט"א. ה' יאריך ימיו בטוב. אני התייעצתי איתו כמה פעמים וראיתי ברכה גדולה.
יונתן
אמן, ויה"ר שתחזור הנהגה תורנית לש"ס או שהמועצת תקים מפלגה חדשה
זוכמיר
כל הסיפור לא ברור הוא לא המנהיג הרוחני של שס? הצבעתי לו ולא לדרעי
שיבי
9
הולך להיות לנו לא פשוט עם ממשלת שמאל... חייבים גאולה!!!
חרדית
אם הם יצטרכו את הקול החרדי החרדים יקבלו יותר ובכך הצלת העם היהודי בדרך אבותינו תשמר והשמע ישמע והחדל יחדל כי בית מרי המה
אופניק
8
למה הוא יורד מהארץ? הוא איים שאם יעצרו בחוקים נרד מהארץ?
שלמה
7
אשרנו שזכינו למר"ן שליט"א כל דבריו קודש קודשים
אבי
6
ממשלת שמאל תקים פה מדינת כל אזרחי'ה. זה נראה הרבה יותר חמור מחוק גיוס. לא?
מד
אין היום הבדל בין הימין לשמאל, אמיר אוחנה יו"ר הכנסת ויולי אדלשטיין מתנגד לדיחוי לבני ישיבות, זה נקרא ימין מסורתי?!
אברך בן תורה מבני ברק
צודק 100%. מה שרוב העם מבינים.. יש כאלו שלא.. וחבל מאוד !
ינקלה
מדינה שלא נותנת לשמור תורה ומצוות גרוע מכל אזרחיה(כמו אמריקה) וכ"ש בארץ הקודש
אופניק
5
האדמור מגור אמר לפני למעלה משנה לפרוש מהקואליציה הבעיה שבשס מי שמחליט זה דרעי באגודה מי שמחליט זה המועצת
חייים
4
גם היום שס לא הצטרפה לדגל התורה עיתון הדרך לא הזכיר שום דבר
משה
אם הרב יצחק יוסף יקים מפלגה הוא יצליח בגדול ואריה דרעי לא יעבור את אחוז החסימה.
אברך בן תורה מבני ברק
3
רבותי עם כל הכבוד אני כבר לא יכול להסביר לאף אחד מחוץ למחנה למה אנחנו לא משרתים ובמיחוד אלו שלא לומדים והם גם יודעים שיש הרבה כאלו. ותאמין שניסיתי. ביבי מאוד מוגבל, במיחד לאחר 7 לאוקטובר והמלחמות.
כאילו ביבי יכול לעשות בלחיצת כפתור.
אתה לא צריך להסביר ולא חייב לאף אחד, תגיד שהתורה אוסרת להתגייס ומחייבת להתבדל מעולמם הצבאי של פורקי העול.
אברך בן תורה מבני ברק
2
הכל נקבל עם השמאל גם ערבים. ממש חכמה גדולה. שיטחיות
יוחאי
1
אמירה מזיקה. המסורתיים לא ילכו עם אף מפלגה שיש צד שתלך עם השמאל. ולשס יש הרבה מצביעים כאלו
יעקב

