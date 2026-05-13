הראשון לציון הגר"י יוסף ( צילום: קובי הר צבי )

במשך כשנתיים, בזמן שהפוליטיקאים החרדים התבשמו מההבטחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו והתעקשו ש"הפעם זה אחרת וחוק הגיוס יעבור בתוך שבועיים שלושה", היה קול אחד שלא קנה את המצג המרהיב והזהיר פעם אחר פעם.

מהחדרים הסגורים ועד ל'שיעור השבועי', הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לא הפסיק להזהיר: נתניהו לא יעביר את החוק, האמון בו הוא אשליה. לפני כשנה, במהלך שיעור שמסר, התייחס הראש"ל לסערת חוק הגיוס והתבטא בצורה חריפה וחד משמעית עם רמז לבאות: "גזירת הגיוס זו גזירה שכואבת לכולנו, אם היינו הולכים עם השמאל, הרבה יותר טוב היה, אבל הולכים עם הימין, דבוקים בימין, לא יודע מה מצאו אצל הימין. ימין ימין ימין? משוגעים".

כך גם לפני כחצי שנה, במהלך שיעורו השבועי בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, התבטא הראש"ל: "אם מרן האבא היה חי איתנו לא היה נותן לדבר הזה לקרות. לפני הקמת הממשלה, לפני העברת התקציב הראשון – היה דורש להעביר את חוק הגיוס".

הגר"י יוסף הוסיף: "אם חכם שלום היה חי, הוא היה צועק על שלוחי דרבנן, עם כל הכבוד להם הם שליחי חכמים. היה צועק עליהם: 'למה אתם מושכים? למה אתם שומעים בקול ביבי? אתם מאמינים לו? הוא אתאיסט'".

הראשון לציון המשיך בדבריו הקשים באשר לאי האמון בנתניהו: "מה אתם סומכים עליו, אחת כזה? מה אתם סומכים עליו? שהוא יעשה את החוק של הגיוס? לכן, הסתבכנו. הייתם עוד משיכה ומשיכה, והסתבכנו".

בהתבטאות נוספת לפני כשנה אמר הראשון לציון: "בימים כתיקונם היו צריכים לפרוש מהממשלה, איזו ממשלה זו? הם מחכים שילכו לממשלה של שמאל, שם מה שנרצה ייתנו לנו".

לפני כעשרה חודשים, עת התכנסה מועצת חכמי התורה, היו"ר ח"כ אריה דרעי ביקש מהרבנים שלמרות ההחלטה לפרוש מהממשלה כן לאפשר לנתניהו עוד הזמנות להעביר את חוק הגיוס, הראש"ל פנה לדרעי: "איפה הוא היה עד עכשיו? אתה מאמין לו?", ודרעי השיב: "כן, הוא לא העריך שנגיע עד לנקודה הזו של פרישה מהממשלה, עכשיו הוא יעשה הכל, צריכים לתת את ההזדמנות הזו".

כמו כן, לפני כשמונה חודשים, במהלך שיחה שקיים הגר"י יוסף הוא התבטא: "בלאו הכי אני גם לא מאמין לביבי. ביבי לא יעביר את החוק, ממה שאני מבין".