בטקס השקת המפלגה

בנט צהל על המשבר באופוזיציה: "ברית המשתמטים מתרסקת" 

ראש הממשלה לשעבר, ויו״ר מפלגת ״ביחד״, , העביר מסר חריף בטקס השקת המפלגה יחד עם , בצל הדיווחים על אפשרות לפיזור הכנסת בקרוב בעקבות משבר הגיוס.

"מדברים עכשיו על פיזור הכנסת. ברית המשתמטים מתרסקת!", הכריז, והוסיף: "בשנים האחרונות הליכוד הפך לזרוע ביצוע של דרעי וגולדנופף. ברית שמבוססת על פגיעה בחיילי צה"ל - סופה לקרוס. זה מה שאתם רואים עכשיו".

בנט הוסיף וציין כי "הקדמת פיזור הכנסת תהיה הדבר הטוב היחיד שהממשלה הזו עשתה לעם ישראל״.

"אנחנו פה כדי לסיים את עידן הפחד", אמר מוקדם יותר יאיר לפיד בטקס. לדבריו, "שמנו היום את הצעת החוק לפיזור הכנסת. בשבוע הבא היא תעלה להצבעה".

"הרוב המכריע של הישראלים רוצים ממשלה שרואה אותם. שאכפת לה מהם. הם רוצים ממשלה שלא חושבת שטבח השבעה באוקטובר היה "מחדל טקטי", ולא אופה עוגות עם חבל תליה ממרנג", הוסיף לפיד, וסיכם: "הם רוצים ממשלה נורמלית, של אנשים שעובדים בשבילם. אנחנו ניתן להם בדיוק את זה".

תיקון בקואליציה
יא יא
רק אחדות סביב ערכי הנצח של ארץ ישראל ותורת ישראל היא אחדות אמיתית ובת קיימא השותפות הזו היא סכנה לזהות היהודית של המדינה וניסיון להנדס תודעה של ימין ליברלי אל תלכו שולל אחרי המתק שפתיים הזה, האמת נמצאת אצל גדולי התורה בלבד
עוזיאל
אני איתם באופן מלא, נמאס לי משחיתות וריקבון מפלגתי שלא נותן מענה לחרדי כחרדי- מוסדות לימוד נורמליים, חוק גיוס ראוי, שילוב בתעסוקה, אז לפחות הם ידאגו לכלל החברה ואני בתוכה, אם לא כחרדי, כישראלי. חבל שהגענו לזה.
יוסי

