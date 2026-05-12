כיכר השבת
המשפט התהפך

ראש הממשלה נתניהו חויב לשלם אלפי שקלים ליאיר גולן: זו הסיבה

בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור יאיר גולן וחייב את נתניהו בהוצאות בתביעת לשון הרע בעקבות פרשת קטארגייט | פרטי פסק הדין (בארץ)

יאיר גולן מימין, נתניהו משמאל (צילום: אבשלום ששוני, חיים גולדברג\פלאש90)

בית המשפט המחוזי קיבל היום (שלישי) את ערעורו של יאיר גולן, וקבע כי ראש הממשלה יחויב לשלם הוצאות בסך 5,000 שקלים, במסגרת תביעת לשון הרע שהגיש נגד גולן בעקבות פרשת "קטארגייט". כך פרסם הכתב גיא פלג ב'חדשות 12'.

התביעה הוגשה לאחר שגולן פרסם ציוץ והודעת SMS מטעם מפלגת הדמוקרטים, שבהם נכתב בין היתר כי קיים "חשד חמור שנתניהו מכר את ביטחון ישראל בעבור בצע כסף". נתניהו לא התייצב להליכי המהו"ת המקדימים בתיק, וביקש מספר פעמים פטור מהופעה בטענה ל"סיבות ביטחוניות".

בית משפט השלום פטר תחילה את ראש הממשלה מהתייצבות, אך המחוזי ביטל את ההחלטה וקבע כי עליו להשתתף בהליך בהתאם לחובת ההתייצבות החלה על בעלי הדין.

בפסק הדין נכתב: "יש לבטל את החלטת בית משפט השלום מיום 13.1.2026, שלפיה אם לא יעלה בידי הצדדים לתאם מועד מתאים לבעלי הדין, תתאפשר פגישת מהו"ת בהשתתפות באי-כוחם בלבד. כמפורט לעיל, חלה על בעלי הדין חובת התייצבות לפגישה".

בנימין נתניהותביעהקנסיאיר גולןחוב

3
אסור להאמין למילה שיוצאת מבית המשפט בענייני נתניהו/ימין/חרדים/מתיישב בית המשפט צבוע בצבע אחד ואחיד וגם פוסק ככה
יוסיפון
2
מאחל ליאיר גולן שהכסף ילך לתרופות
דוד
1
מה הפלא? כולם יודעים איפה הראש והלב שלהם...
יוסי

