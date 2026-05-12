סרט מפורסם הרס את חייהם של שני שוטרים: "חשבו שזה אנחנו"

שני קצינים ממשטרת מחוז מיאמי-דייד שבפלורידה הגישו תביעת דיבה נגד חברת ההפקות של השחקנים בן אפלק ומאט דיימון, בטענה כי סרט הפעולה החדש שלהם “המכה” השתמש ביותר מדי פרטים אמיתיים מתוך פרשת סמים אמיתית, באופן שפגע במוניטין האישי והמקצועי שלהם.

התביעה הוגשה בבית משפט פדרלי במיאמי על ידי הסמלים ג’ייסון סמית’ וג’ונתן סנטנה. לטענתם, למרות ששמותיהם אינם מוזכרים בסרט, העלילה והפרטים שנלקחו מהמקרה האמיתי יוצרים רושם ברור שהדמויות מבוססות עליהם.

הסרט, שבו מככבים אפלק ודיימון כשוטרים בדרום פלורידה, עוסק בצוות משטרתי שמוצא מיליוני דולרים בבית פרטי. העלילה שואבת השראה ממקרה אמיתי משנת 2016, שבו נמצאו יותר מ-21 מיליון דולר בבית במיאמי לייקס הקשור לפי החשד לסוחר מריחואנה.

על פי התביעה, סנטנה שימש כחוקר הראשי בתיק האמיתי, בעוד סמית’ פיקח על צוות החקירה. השניים טוענים כי בעקבות הסרט חברים, בני משפחה וקולגות החלו להאמין שביצעו עבירות חמורות שמופיעות בעלילה, בהן גניבת כספי סמים, רצח קצין בכיר, קשר עם קרטלי סמים, הצתה והוצאה להורג של סוכן פדרלי.

מנגד, עורכי הדין של חברת ההפקות טוענים כי הסרט אינו מתיימר לספר את הסיפור האמיתי או להציג אנשים אמיתיים, ואף כולל הבהרה מפורשת בכתוביות הסיום. בנוסף טענו כי התובעים כלל לא הצביעו על דמות מסוימת שאמורה לייצג אותם, ולכן אין אפשרות לקשור בינם לבין הדמויות בסרט.