בימים האחרונים הוגשה תלונה נוספת נגד רב הקהילה המוכר מאזור מירון, שנעצר בשבוע שעבר בחשד למעשים חמורים. כך נחשף הערב (רביעי) ב-Ynet.

התלונה החדשה, שמצטרפת לתלונות קודמות, צוינה במהלך הדיון שהתקיים היום על הארכת מעצרו בבית המשפט. בשבוע שעבר העידו 16 בני אדם בפרשייה, במרכז לנפגעי קשות.

לפי הדיווח, בתחילה הוארך מעצרו של הרב עד ליום שני בשבוע הבא, אולם היום נקבע בדיון במחוזי כי מעצרו יוארך ביום אחד פחות, עד ליום ראשון. זאת בעקבות ערר שהגישו עורכי דינו.

בשם עו"ד שלומציון גבאי-גנדלמן, המייצגת את הרב, נמסר: "מדובר בגורמים המנסים 'לדוג' טענות מהעבר, ואנו בטוחים שבדיקה עניינית תפריך אותן. באשר לדיווחים על תלונה, מדובר בטענה לאירוע מלפני למעלה מ-20 שנה, שהוגשה בעקבות מסע לחצים של אינטרסנטים המבקשים לפגוע ברב ובקהילתו. הניסיון לצייר את הקהילה כ'כת' מעוות את המציאות; מדובר בקהילה נורמטיבית שילדיה לומדים בחינוך הציבורי, המפעילה מפעלי חסד ענפים, חלוקת מזון לנזקקים וסיוע לזולת כערך עליון.

"בחירותיהם של אנשים בודדים – כגון שימוש בשם הרב או עזרה בביתו – הן וולונטריות ונובעות מכיבוד חכמים, ללא כל כפייה. הרב מחנך לכיבוד הורים כערך עליון, וכל ריחוק משפחתי הוא תהליך אישי שאינו קשור לרב או לקהילה. האמת תתברר בערכאות המוסמכות ולא ברדיפה תקשורתית מגמתית".