גיטי קליינרמן בדיון

גיטי קליינרמן, אמו של מוישי קליינרמן, שנעדר כבר כארבע שנים לאחר שעקבותיו נעלמו באזור מירון, השתתפה היום (רביעי) בוועדה לביטחון לאומי בכנסת, שדנה בהצעת חוק סיוע לבני משפחות של אזרחים נעדרים.

במהלך הדיון, אישרה הוועדה לביטחון לאומי את הצעת החוק, של חבר הכנסת צביקה פוגל, לקריאה שנייה ושלישית. במהלך הדיונים אישרה הוועדה את מיזוג הצעותיהם של חברי הכנסת נעמה לזימי, פנינה תמנו שטה, מירב כהן, שרון ניר, אלון שוסטר ומיכל וולדיגר. מטרת החוק לקדם מתן סיוע לבני משפחות של נעדרים ולהתוות את שיתוף הפעולה בין רשויות המדינה הנוגעות בדבר לעניין הטיפול בבני המשפחות ובזכויותיהם. ביניהם: תוקם ועדה ממשלתית שתגבש נהלים להסדרי עבודה קבועים בין משרדי הממשלה בעניין בני משפחות נעדרים ותבחן מקרים פרטניים.

כמו כן, תיקון חוק הסיוע המשפטי כך שבני משפחות נעדרים יהיו זכאים לסיוע בהליכים אזרחיים הקשורים לענייניו של הנעדר, תיקונים לחוק הביטוח הלאומי וחוק ביטוח הבריאות הממלכתי הקובעים בין היתר: כי נעדר לא ישלם דמי ביטוח בעד הזמן בו נקבע כנעדר.

במהלך הדיון נחשף כי בישראל כ-600 אזרחים שהם בגדר נעדרים מאז קום המדינה. משטרת ישראל מטפלת בחיפוש ואיתור הנעדרים אך כיום יש חסר (לקונה) בנושא מבחינת העדר מערך התומך וזכויות למשפחות הנעדרים, בעיקר ביחס לרכוש הנעדר וסוגיות משפטיות נוספות. הצעת החוק נועדה לתקן חסר זה.

במהלך הדיונים שמעה הוועדה עדויות של משפחות נעדרים. גיטי קליינרמן אמא של מוישי שנעלם לפני 4 שנים במירון. ציינה כי "ההרגשה הכי איומה שעם כל הטכנולוגיות המתקדמות הבן שלי נעדר ולא יודעים איפה הוא ומי שסייע לנו הם אזרחים ולא המדינה".

שוקי וורדה מיניביצקי הוריו של דניאל שנעדר 11 שנה סיפרה: "אנו לא יודעים מה קרה לו. התחלנו לפעול כגוף לאחר שהבנו שאנו לא היחידים שמתמודדים. כיום אין זכויות לנעדרים ולמשפחותיהם. אם למשל יש חשבון בנק, חיובי ביטוח הלאומי, אם יש דירה על מם הנעדר משפחתו הקרובה לא יכולה לממש אותם. אנחנו בקשר עם כל המשפחות ממגוון האוכלוסייה ואנו שמחים שעכשיו תהיה הכרה מהמדינה".

איילה ברקולין, אחות של אסנת שנעדרת 11 שנים: "אני מתרגשת מאד שיש מישהו שמקשיב לנו. לא ידענו מה לעשות וידינו היו כבולות ובחוסר ידיעה מהם הזכויות שיש לילדיה של אחותי. אני מקווה שעכשיו תהיה תקווה למשפחה".

ח"כ הכנסת לשעבר, נירה שפק, מיוזמות החוק בקריאה הטרומית אמרה כי היא מתרגשת בשביל כ- 600 משפחות החיות יום יום באי ודאות כאשר החוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. לאחר הצבעה אישרה הוועדה את הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית והיא תועבר למליאת הכנסת.

יו"ר הועדה, ח"כ צביקה פוגל: "חלה עלינו החובה המוסרית והערכית לתת מענה למצוקות משפחות הנעדרים האזרחים".