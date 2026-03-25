האזהרה לאלו ששהו במקלט הציבורי בשכונה החרדית בימים האחרונים

משרד הבריאות עדכן הערב (רביעי) על חולה חצבת ששהה במקלט ציבורי בשכונה החרדית נחלת הר חב"ד בקרית מלאכי בימים האחרונים, וקראה למי שנכח במקום באותו זמן לוודא כי הינו מחוסן בשתי מנות חיסון לחצבת.

על פי החקירה האפידמיולוגית שערכה לשכת בריאות אשקלון, שהה חולה חצבת במקלט ציבורי בכתובת שדרות ירושלים 147 קרית מלאכי, בין התאריכים 20.3.26-24.3.26 (כולל).

"מחלת החצבת היא מחלה נגיפית מדבקת ביותר המתבטאת בחום, הרגשה כללית רעה, נזלת ופריחה. המחלה עלולה להיות כרוכה בסיבוכים קשים ואף מסכני חיים ולכן, במידה וישנם תסמינים, יש לגשת לטיפול רפואי בהקדם (תוך תיאום הגעה מראש)", נמסר ממשרד הבריאות.

"נדגיש כי החיסון וכן טיפול מונע גם לאחר החשיפה, יכולים למנוע תחלואה קשה בחצבת. לכן, אנשים שהיו במקלט זה בימים הנקובים, מתבקשים לוודא כי הם מחוסנים בהתאם להמלצות משרד הבריאות (בשתי מנות חיסון)".

ניתן להתחסן בקופות החולים, לשכות הבריאות וטיפות החלב. ניתן לפנות למוקד קול הבריאות (5400*) על מנת לברר את הצורך בקבלת חיסון. משרד הבריאות שב וקורא לציבור להתחסן - חצבת היא מחלה בת מניעה באמצעות חיסון יעיל ובטוח.