בשיעורו השבועי האחרון עסק הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בשאלה ההלכתית הרחבה של פסיקה נגד מרן השולחן ערוך, האם רשאי מורה הוראה לסטות מפסקיו, ואפילו לחומרא. במהלך הדברים יצאה ביקורת חריפה על הגאון רבי יעקב חיים סופר ראש ישיבת "כף החיים" נכדו של מרן בעל "כף החיים" זי"ע, שנהג לצטט את זקנו הגדול לענין החומרות.

הגר"י יוסף הגיב לדברי הגרי"ח סופר שציטט את דברי זקנו בעל "כף החיים" (סימן קנ"ח ס"ק כ"ה), שכתב כי "כל אשר נשמתו זכה ביותר תאוה נפשו לעשות חומרות וחסידות ביותר, וכל אשר אין נשמתו מתוקנת תאוה נפשו לילך אחר הקולות", על יסוד זה נהג הנכד הגאון לנמק את דרכו בחומרות בכל דבר ועניין. על כך יצא הראשון לציון בחריפות: "אטו בית הלל שבדרך כלל הקילו יותר מבית שמאי, נשמתם היתה פגומה ח"ו? אטו מרן בית יוסף שהקיל בכמה מקומות, נשמתו היתה פגומה ח"ו? אלא דברי הבל הם". ועוד הוסיף וביאר את הבנתו בדברי ה"כף החיים": מי שנשמתו גבוהה אינו פוסק מיד לקולא מבלי לברר, אלא מפחד ואומר "איני יודע, צריך לעיין", ורק לאחר עיון יפסוק כדין, בין לקולא בין לחומרא.

ל"כיכר השבת" נודע שאחד מבניו של הגרי"ח סופר הגיב על דברי הגר"י יוסף, וטען כי "המעיין בכף החיים במקורו יראה שהדברים נאמרו על הנהגה הראויה לכל איש ואיש בלבד ואין שום קשר בין חסידות פרטית של אדם לבין פסיקת הלכה לרבים. הציטוט מדויק ואמיתי כלשונו" אמר.

לדבריו, "אין שום קשר בין טענתו על פסיקת ההלכה של בית הלל ושל מרן הבית יוסף, להנהגה פרטית ראויה של אדם", והוסיף, שאביו הביא כדברים אלו מגדול הראשונים הרא"ש ומהפלא יועץ זיע"א ועוד.

"שחלק מחוכמתו ליראיו, פאר הדור" או "דברי הבל"?!

ומן הראוי להוסיף שלפני מספר שבועות אירע דינר לבוגרי ישיבת כף החיים, ובעוד שהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף לא חסך את שבטו מהגאון רבי יעקב חיים סופר, אחיו, הגאון רבי דוד יוסף, הראשון לציון הנוכחי, הגיע לאירוע הדינר ונשא דברים חמים לשבחו של הגרי"ח סופר, שאותו כינה בפה מלא "פאר הדור והדרו", ואף הדגיש בפני הנוכחים כי הוא מתכוון לכל מילה.

עוד הוסיף הגר"ד יוסף וברך את הגרי"ח סופר בברכת "שחלק מחכמתו ליראיו", והתבטא ש"מרן הגאון הגדול ראש ישיבת כף החיים ראוי לכל הדעות לברך עליו שחלק מחוכמתו ליראיו".