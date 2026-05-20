תיעוד ראשוני

עם ציצית על החולצה: החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש

המשטרה עצרה באזור העיר בית שמש דר רחוב בן 52, החשוד ברצח המזעזע בכולל חזון איש בבני ברק | חקירה ראשונית: קיימת הכרות בינו ובין האברך שנדקר על ידו למוות | המשטרה: "לא קיימות תלונות קודמות מצד המנוח" (חרדים, בארץ)

(צילום: דוברות המשטרה)

אחרי שעות של חיפושים מסעירים: החשוד ברצח המזעזע בכולל חזון איש בבני ברק נעצר הערב (רביעי) על ידי באזור , והועבר לחקירה. כך מסרה המשטרה.

החשוד הוא בן 52, דר רחוב בעל רקע נפשי לפי ההערכות. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי וכי החקירה סביב אירוע הרצח המחריד נמשכת.

בתיעוד מרגעי ה נראה החשוד ישוב ברכב המשטרתי, ציצית על חולצתו, וחלק מזקנו החום מבצבץ. הוא נראה כבול באזיקים.

המשטרה מסרה כי "מחקירה ראשונית עלה כי קיימת היכרות בין המנוח לחשוד". עוד צויין בהודעת המשטרה כי "לא קיימות תלונות קודמות מצד המנוח".

עוד ציינה המשטרה כי מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיים הערכת מצב עם המפקדים בעקבות אירוע הרצח, וכי חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב דן.

מוקדם יותר היום דווח בערוץ I24NEWS כי בימים האחרונים עימות מילולי חריף בין האברך שנדקר למוות ובין החשוד - בתוך כותלי הכולל בעיר. הרקע לוויכוח, לפי הדיווח של לי עייש, נסוב ככל הנראה סביב עניין של עלייה לתורה, במהלכו שיגר החשוד איום מפורש לעבר האברך שאותו רצח היום.

במהלך הוויכוח הסוער, השמיע החשוד איום ישיר ומפורש כלפי האברך ואמר לו לכאורה: "אני עוד אטפל בך" - איום קשה שאיש לא תיאר לעצמו כי יתגלגל לכדי אסון נורא שכזה.

האירוע המחריד התרחש בשעות הצהרים המוקדמות. האברך, הרב ישי פור זצ"ל בן ה-50 נדקר בעת לימודו בכולל חזון איש ברחוב הארי. למרבה הצער, לאחר מאבק על חייו בבית החולים תל השומר נקבע מותו.

בשעת הרצח האברך שקד על לימודו לצד בנו. הוא הותקף בדקירות בידי החשוד, שנמלט מהזירה מיד לאחר מעשהו. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הנפגע במצב קשה עם פצעי דקירה בפלג גופו העליון.

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א, ומתנדבי זק״א אריאל יזדי ואבי צדוק מסרו: "מדובר בגבר כבן 50 שישב על ספסל הלימודים בבית כנסת בעיר ונדקר, כוחות ההצלה פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו. יחד עם מתנדבי זק״א נוספים שנמצאים במקום פועלים יחד עם כוחות המז״פ ואוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

זירת האסון בכולל חזון איש, היום (צילום: זק"א תל אביב)

חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין תיאר את הסצנה הקשה: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישה".

האברך פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה, אך למרבה הצער, לאחר זמן קצר נקבע מותו בבית החולים.

פרטים נוספים על הלוויה ומקום הקבורה יפורסמו בהמשך. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

משטרהבני ברקמעצרבית שמשרצח

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
מה לעשות יש סלחנות לחולי נפש .
שמעון
5
נורא
בגלל היעומשית
4
עוד אסון ועוד אסון בציבור החרדי, ורבנים יקומו ויזעקו בואו נתחזק בלימוד תורה וכו', מתי יקום הרב האמיתי ויזעק מה עם אהבת ישראל מה עם אחדות עם ישראל די לשנאת חינם בתוכנו בתוך הציבור החרדי?! כאיש אחד בלב אחד ולא מחלוקת ספרדים אשכנזים, אז אולי יפסקו האסונות בעזרת ה'
אריאל
השורש הגדול להכל זה ביטול תורה. ובוודאי שצריך להתחזק גם באהבת חינם ועוד ועוד. ובעיקר לא לזלזל ברבנים ובמה שהם קובעים גם אם זה לא לפי הבנתך
האמת לאמיתה
3
מה יגיד החזון איש? ככה מטמאים את התורה ובית הכנסת? בגלל עליה לתורה... כאשר אבדנו.... אבדנו....
סוף
2
אין לו מה להפסיד, אדרבה הוא מתקדם מדר רחוב למי שיש גר תחת גג
שימי
1
זוועהההההה
..

