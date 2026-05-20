עם ציצית על החולצה: החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש

אחרי שעות של חיפושים מסעירים: החשוד ברצח המזעזע בכולל חזון איש בבני ברק נעצר הערב (רביעי) על ידי המשטרה באזור בית שמש, והועבר לחקירה. כך מסרה המשטרה.

החשוד הוא בן 52, דר רחוב בעל רקע נפשי לפי ההערכות. המשטרה מסרה כי הרקע לאירוע פלילי וכי החקירה סביב אירוע הרצח המחריד נמשכת.

בתיעוד מרגעי המעצר נראה החשוד ישוב ברכב המשטרתי, ציצית על חולצתו, וחלק מזקנו החום מבצבץ. הוא נראה כבול באזיקים.

המשטרה מסרה כי "מחקירה ראשונית עלה כי קיימת היכרות בין המנוח לחשוד". עוד צויין בהודעת המשטרה כי "לא קיימות תלונות קודמות מצד המנוח".

הרוצח הנתעב מבני ברק הסתובב חופשי; כוחות רבים במצוד שהסתיים חיים רוזנבוים | 19:50

עוד ציינה המשטרה כי מפקד מרחב דן, נצ"מ אלעד קליין, קיים הערכת מצב עם המפקדים בעקבות אירוע הרצח, וכי חקירת האירוע הוטלה על היחידה ללוחמה בפשיעה (יל"פ) של מרחב דן.

מוקדם יותר היום דווח בערוץ I24NEWS כי בימים האחרונים עימות מילולי חריף בין האברך שנדקר למוות ובין החשוד - בתוך כותלי הכולל בעיר. הרקע לוויכוח, לפי הדיווח של לי עייש, נסוב ככל הנראה סביב עניין של עלייה לתורה, במהלכו שיגר החשוד איום מפורש לעבר האברך שאותו רצח היום.

במהלך הוויכוח הסוער, השמיע החשוד איום ישיר ומפורש כלפי האברך ואמר לו לכאורה: "אני עוד אטפל בך" - איום קשה שאיש לא תיאר לעצמו כי יתגלגל לכדי אסון נורא שכזה.