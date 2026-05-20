הרוצח הנתעב מבני ברק הסתובב חופשי; כוחות רבים במצוד שהסתיים

חיפושים אחרי הרוצח בבני ברק ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

הלם, פחד ואימה ברחובות בני ברק, שחוותה היום את אחד האסונות המטלטלים ביותר שידעה היהדות החרדית: בצהרי היום, בעיצומו של סדר הלימוד, נרצח בדם קר האברך המתמיד והצדיק, הגאון רבי ישי פור זצ"ל, בעת שישב ושקד על תלמודו בהיכל כולל "חזון איש" המפורסם בעיר.

כולל חזון איש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

מפרטים ראשוניים ומזעזעים עולה כי הרקע למעשה הנתעב והנורא נעוץ בוויכוח תמוה ותלוש שהתעורר במהלך השבוע האחרון. דמות תמהונית, המוכרת היטב לתושבי האזור, החלה להתעמת עם המנוח זצ"ל שוב ושוב בתוך כותלי בית המדרש. אמש, פנה החשוד לאברך והטיח בפניו איום כי לא ישלים את שנתו. היום, למרבה האסון והחורבן, התברר כי לא היה מדובר באיומי סרק. בעיצומו של סדר הלימוד בצהריים, נכנס הרוצח הנתעב להיכל הכולל כשהוא חמוש בסכין, התקדם ישירות לעבר הסטנדר של ר' ישי זצ"ל, ודקר אותו באכזריות נוראה פעם אחר פעם עד שהתמוטט בין ספריו כשהוא מתבוסס בדמו.

זירת האסון בכולל חזון איש, היום ( צילום: זק"א תל אביב )

הפרט המצמרר והקורע ביותר בטרגדיה הקשה הוא שהרצח הנורא התרחש לנגד עיניו ההמומות של בנו של המנוח – נער כבן 13 בלבד – אשר ישב בצמוד לאביו באותם רגעים קדושים, למד עמו חברותא, וחזה באסון המחריד מבלי יכולת להושיע. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של האברך לקול זעקות השבר של הלומדים.

עם ציצית על החולצה: החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש דניאל הרץ | 19:54

אימה ברחובות: מצוד נרחב, החשוד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה

אנחת רווחה בבני ברק לאחר שעות של פחד משתק: הדרמה מורטת העצבים הגיעה לסיומה כאשר הרוצח הנתעב והמסוכן נלכד ונעצר על ידי כוחות הביטחון באיזור העיר בית שמש, וזאת שעות ארוכות לאחר המקרה, כאשר החשוד נעלם וכאילו בלעה אותו האדמה, כוחות משטרה עצומים, יחד עם מאות מתנדבים, סרקו כל פינה, סמטה וחצר בעיר – עד שהצליחו לשים עליו את היד.

כעת, לאחר שעות שבהן תושבים רבים דיווחו על פחד מורט עצבים לצאת מהבתים והורים חששו לשלוח את ילדיהם לרחובות, הוסר האיום המיידי והעיר חוזרת אט אט לשגרה מתוחה בצל האסון הכבד.