אסון קשה התרחש הבוקר (רביעי) בבני ברק, כאשר אברך כבן 50 נדקר בעת לימודו בכולל חזון איש ברחוב הארי. למרבה הצער, לאחר מאבק על חייו בבית החולים תל השומר, נקבע מותו של האברך הרב ישי פור זצ"ל.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, כאשר האברך שקד על לימודו בכולל חזון איש לצד בנו. לפתע הותקף בדקירות על ידי אדם שנמלט מהזירה מיד לאחר מעשהו. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הנפגע במצב קשה עם פצעי דקירה בפלג גופו העליון.

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א, ומתנדבי זק״א אריאל יזדי ואבי צדוק מסרו: "מדובר בגבר כבן 50 שישב על ספסל הלימודים בבית כנסת בעיר בני ברק ונדקר, כוחות ההצלה פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו. יחד עם מתנדבי זק״א נוספים שנמצאים במקום פועלים יחד עם כוחות המז״פ ואוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין תיאר את הסצנה הקשה: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישה".

האברך פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה, אך למרבה הצער, לאחר זמן קצר נקבע מותו בבית החולים.

המנוח היה אברך חשוב שלמד בכולל חזון איש, הדוקר שכאמור עדיין לא נתפס, דקר אותו בשעת לימודו עם בנו.

המשטרה פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מרדף אחר הדוקר שנמלט מהזירה. על פי הדיווחים הראשוניים, הרקע לדקירה עדיין לא ברור, אך ככל הנראה מדובר באדם מעורער בנפשו. כוחות משטרה רבים פרוסים באזור במטרה לאתר את החשוד ולעצור אותו.

פרטים נוספים על הלוויה ומקום הקבורה יפורסמו בהמשך. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.