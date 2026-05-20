כיכר השבת
בערב חג מתן תורה

אסון נורא בכולל חזון איש: אברך שישב ולמד עם בנו, נדקר בהיכל בית המדרש ומותו נקבע בבית החולים

האברך הרב ישי פור זצ"ל כבן 50 נפטר לפני זמן קצר בבית החולים תל השומר, לאחר שנדקר הבוקר בכולל חזון איש • המשטרה ממשיכה במרדף אחר הדוקר שנמלט מהזירה | הרקע לדקירה עדיין לא ברור, אך ככל הנראה מדובר באדם מעורער בנפשו (חרדים)

זירת האסון בכולל חזון איש, היום (צילום: זק"א תל אביב)

אסון קשה התרחש הבוקר (רביעי) ב, כאשר אברך כבן 50 נדקר בעת לימודו ב ברחוב הארי. למרבה הצער, לאחר מאבק על חייו בבית החולים תל השומר, נקבע מותו של האברך הרב ישי פור זצ"ל.

האירוע התרחש בשעות הצהריים, כאשר האברך שקד על לימודו בכולל חזון איש לצד בנו. לפתע הותקף בדקירות על ידי אדם שנמלט מהזירה מיד לאחר מעשהו. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מצאו את הנפגע במצב קשה עם פצעי דקירה בפלג גופו העליון.

יחיאל גולדמן קמב״ץ זק״א, ומתנדבי זק״א אריאל יזדי ואבי צדוק מסרו: "מדובר בגבר כבן 50 שישב על ספסל הלימודים בבית כנסת בעיר בני ברק ונדקר, כוחות ההצלה פינו אותו במצב אנוש לבית החולים שם נקבע מותו. יחד עם מתנדבי זק״א נוספים שנמצאים במקום פועלים יחד עם כוחות המז״פ ואוספים את הממצאים הרבים שנותרו בזירה".

חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין תיאר את הסצנה הקשה: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס הוסיפו: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישה".

האברך פונה במצב קשה לבית החולים תל השומר, שם נאבקו הצוותים הרפואיים על חייו. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה, אך למרבה הצער, לאחר זמן קצר נקבע מותו בבית החולים.

המנוח היה אברך חשוב שלמד בכולל חזון איש, הדוקר שכאמור עדיין לא נתפס, דקר אותו בשעת לימודו עם בנו.

פתחה בחקירה נרחבת ומנהלת מרדף אחר הדוקר שנמלט מהזירה. על פי הדיווחים הראשוניים, הרקע לדקירה עדיין לא ברור, אך ככל הנראה מדובר באדם מעורער בנפשו. כוחות משטרה רבים פרוסים באזור במטרה לאתר את החשוד ולעצור אותו.

פרטים נוספים על הלוויה ומקום הקבורה יפורסמו בהמשך. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

משטרהבני ברקאיחוד הצלהחילוץדקירהכולל חזון איש

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

10
מוזר
מוזר
9
זה פירות ההסתה, אם הוא היה מעורער בנפשו הוא היה דוקר את עצמו, הכתובת היתה על הקיר, התקשורת לא מסיתה להסית נגד הצבור החרדי, וזה התוצאה
חיים
מוח ציפור.
אורח לרגע
8
מה????? ה' ישמור😢
מימי
7
אין מילים ממש בהלם איך יהודי יכול לעשות כך גם אם הוא מעורר בנפשו , במוגבלות שיכלית הם כן מבנים ויודעים שסכין זה מסוכן ויודעים שאסור להרביץ
אלעזר
למיטב זכרוני מחלות נפש לא נוטות להתחשב בזהותך הדתית
יחיאל
6
נשאלת השאלה מדוע לא פינו את הפצוע אנוש לביה"ח 'מעייני הישועה' הקרוב על אף שאין שם את כל האמצעים שיש ב'שיבא' אבל מנת דם הפצוע היה מקבל יותר מהר וגם סגירת החתכים הקריטיים ע"י כירורג היה מתבצע יותר מהר ואח"כ הם היו מעבירים למקום יותר גדול אם היה צורך לטיפול יסודי יותר, הבעיה שגם בזה נכנסת הפוליטיקה המס
יאיר
5
זה ממש לא מקרי אנחנו מקבלים מסרים ובוחרים להתעלם אם אברך נרצח בכולל - צריך להתעורר כמה נתעלם מהאסונות שפוקדות את הציבור החרדי?
אה
4
אם אחד הרים סכין בגלל הסתה ושטיפת מוח. המסיתים והשוטפים צריכים להיעצר עוד היום. לא רק היד שדקרה. גם הפה שהורה.
גודי
3
יש לצערי בציבור סלחנות, לאנשים מעורערים בנפשם.
שמעון
מעורער בנפשו זה אומר דבר פשוט - שהוא איננו בעל בחירה, ומי שעשה את המעשה באמת הוא הקב"ה בכבודו ובעצמו.
אורח לרגע
התגובה הכי מטומטמת שראיתי אי פעם , אדם מעורער בנפשו זה לא אומר "שהקדוש ברוך הוא עשה" אלא שהקדוש ברוך הוא מעדיף שהוא יסבול במוסד סגור ,או בהמתת חסד.
מרדכי
2
תפסיקו כל פעם שקורה איזה אסון בציבור החרדי להאשים את כל הציבור עצמו שחררו כבר אנחנו הציבור הכי טוב וטהור שיש
מנדל פרידמן
תמהני, כיצד אתה מעסיק את עצמך יום שלם ביום כיפור, כשבכלל אין לך על מה לבקש כפרה... אולי אתה מכוון רק על יהודים לא חרדים? אחח, איזה צדיק שאתה.
אורח לרגע
1
מההה??? אך וייי קורע את הלב נשמע פייק מרוב שזה מצער.
אני

