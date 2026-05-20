זירת הדקירה בבני ברק ( צילום: דוברות הצלה )

דרמה התרחשה לפני דקות ספורות (רביעי) בלב בני ברק, כאשר גבר כבן 40 נדקר ברחוב הארי סמוך לכולל חזון איש.

הנפגע פונה במצב קשה לבית החולים שיבא תל השומר, בעוד החשוד נמלט מהזירה והמשטרה מנהלת כנגדו כעת מרדף על מנת לעצור אותו. על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע התרחש לפני זמן קצר באזור מרכזי בעיר - ברחוב האר"י סמוך לכולל חזון אי"ש. כוחות הצלה שהוזעקו למקום מסרו כי הנפגע סבל מפצעי דקירה והיה במצב קשה. צוותי הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה לפני פינויו לבית החולים. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה. עם ציצית על החולצה: החשוד ברצח בבני ברק נעצר באזור בית שמש דניאל הרץ | 19:54 הרוצח הנתעב מבני ברק הסתובב חופשי; כוחות רבים במצוד שהסתיים חיים רוזנבוים | 19:50 חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה". סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר."

מדוברות המשטרה נמסר כי במוקד המשטרה התקבל דיווח על גבר בן 45 שנדקר ברחוב הארי בבני ברק. החשוד נמלט מהמקום מיד לאחר האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

על פי הבדיקה הראשונית, הרקע לאירוע הוא פלילי. המשטרה פועלת באינטנסיביות לאיתור החשוד ולחקירת נסיבות המקרה המדויקות. גורמי הביטחון ממשיכים לסרוק את האזור במטרה לאתר את התוקף.

מגמה מדאיגה של אלימות

אירוע הדקירה בבני ברק מצטרף לשורה של מקרי אלימות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועות התקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד בכנסת, על רקע עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער.

נתונים שהוצגו במרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על כך שבשנת 2024/25 נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער חשודים, לעומת כ-5,400 בשנה הקודמת - עלייה של כ-26%. המגמה המדאיגה מעוררת דאגה בקרב גורמי אכיפת החוק והציבור הרחב.