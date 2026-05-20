כיכר השבת
סמוך לכולל חזון איש

דרמה בבני ברק: חרדי נדקר בלב העיר ופונה במצב קשה; זה שמו לתפילה

גבר חרדי כבן 40 נדקר הבוקר ברחוב הארי בבני ברק סמוך לכולל חזון איש • החשוד נמלט מהזירה, המשטרה פתחה בחקירה | הרקע לאירוע הוא נכון לעכשיו - פלילי (חרדים)

9תגובות
זירת הדקירה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

דרמה התרחשה לפני דקות ספורות (רביעי) בלב , כאשר גבר כבן 40 נדקר ברחוב הארי סמוך לכולל חזון איש.

הנפגע פונה במצב קשה לבית החולים שיבא תל השומר, בעוד החשוד נמלט מהזירה ו מנהלת כנגדו כעת מרדף על מנת לעצור אותו.

על פי הדיווחים הראשוניים, האירוע התרחש לפני זמן קצר באזור מרכזי בעיר - ברחוב האר"י סמוך לכולל חזון אי"ש.

כוחות הצלה שהוזעקו למקום מסרו כי הנפגע סבל מפצעי דקירה והיה במצב קשה. צוותי הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה לפני פינויו לבית החולים. הציבור נקרא להרבות בתפילה להחלמתו של ישי בן שרה.

חובש רפואת חירום במד"א אלחנן רוזנשטיין, סיפר: "הפצוע שכב כשהוא בהכרה מעורפלת וסובל מפציעות חודרות בגופו. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל עצירת דימומים ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו קשה".

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה יואל שכטר ושמוליק נחמיאס מדווחים: "כשהגענו למקום, מצאנו גבר בן 53 עם חבלות חודרות בפלג גופו העליון לאחר שהותקף. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני, הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך קבלת טיפול רפואי בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר."

זירת הדקירה בבני ברק (צילום: דוברות הצלה)

מדוברות המשטרה נמסר כי במוקד המשטרה התקבל דיווח על גבר בן 45 שנדקר ברחוב הארי בבני ברק. החשוד נמלט מהמקום מיד לאחר האירוע. כוחות משטרה הגיעו לזירה ונפתחה חקירה תוך איסוף ממצאים וראיות.

על פי הבדיקה הראשונית, הרקע לאירוע הוא פלילי. המשטרה פועלת באינטנסיביות לאיתור החשוד ולחקירת נסיבות המקרה המדויקות. גורמי הביטחון ממשיכים לסרוק את האזור במטרה לאתר את התוקף.

מגמה מדאיגה של אלימות

אירוע הדקירה בבני ברק מצטרף לשורה של מקרי אלימות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. רק לפני מספר שבועות התקיים דיון חירום בוועדה לזכויות הילד בכנסת, על רקע עלייה חדה במספר התיקים הפליליים שנפתחו נגד בני נוער.

נתונים שהוצגו במרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביעים על כך שבשנת 2024/25 נפתחו תיקים פליליים ליותר מ-6,800 בני נוער חשודים, לעומת כ-5,400 בשנה הקודמת - עלייה של כ-26%. המגמה המדאיגה מעוררת דאגה בקרב גורמי אכיפת החוק והציבור הרחב.

משטרהבני ברקאיחוד הצלהחילוץדקירהמרכז המחקר והמידע של הכנסת

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

7
הוא אברך מכולל חזון איש??
אברך
6
בני ברק הפכה לעיר פשע
אלי
היא היתה מזמן עיר פשע של גניחות ועוקצים, תמיד בסוף דבר כזה מתדרדר לאלימות.
בני ברקי
כשמזלזלים בלומדי תורה עם 0 זכויות ללומדי תורה , כל הפושעים עטים על לומדי התורה.
עם ישראל חי
5
באלעד????? לא בבני ברק אה.אפשר להמשיך האלה
רפי
4
זה פיגוע?
כאסח או סתם
3
40 או 53 או 45 תחליטו....
אלעזר
2
בני ברק נהייתה מקום פשעעעע
אאא
1
הבנתי שבד"ה....
הר נופית

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר