מפרטים ש'כיכר השבת' דלה וחושף כעת מדו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עולים נתונים עגומים ומעציבים: רק 2.4% מעובדי החברות הממשלתיות הם חרדים | הנתון המקומם ביותר: כמעט ואין חרדים בדרגי הניהול הבכירים | אורי מקלב: "זו תמונת מראה עגומה של כשל קולוסאלי, המחייב שינוי" (חרדים)
על פי מחקר שביצר מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבקשת יו"ר ועדת המדע והטכנולוגיה ח"כ אורי מקלב קיימת עליה של קרוב לשבעים אחוזים במספר כרטיסי החיוב המיידים המונפקים בישראל אך עדיין חמישים אחוזים מהעסקאות בישראל נעשות בצ'קים (כלכלה)