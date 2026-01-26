כיכר השבת
ויש תקווה לאחריתך

843 ימים אחרי שנחטף לרצועת עזה, ולמעלה מ-11 שנים בהם מחבלי חמאס החזיקו בחללים , גופתו של רס"ן רן גויאלי הי"ד אותרה במתחם קבורה מפלצתי בשכונת סג'עייה ב. עם שלם סגר מעגל. סיקור נרחב בכתבת הווידאו שלפניכם.

מאמצים כבירים

לוחמי חטיבת אלכסנדרוני ולוחמים מיחידות נוספות שהשתתפו במבצע החיפושים אחר החלל החטוף רן גויאלי הי"ד, פשוט התפרקו כשהזיהוי הראשוני הפך לוודאי. בכתבת הווידאו שלפניכם - תיאור מהלוחמים בשטח על המאמצים הכבירים.

מקצת שבחו

תלמידיו של ראש ישיבת אורחות יהודה באלעד הגר"י ניימן, נדהמו לשמוע מזקן ראשי הישיבות חבר מועצת גדולי התורה הגרב"ד פוברסקי, את דעתו על מורם ורבם. הגרב"ד כדרכו הפתיע את התלמידים עם המסר החינוכי המלווה את רה"י לאורך כמעט מאה שנות חייו. אשרינו שאנו זוכים. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

נתונים מדאיגים

ועדת החינוך של הכנסת קיימה היום דיון חירום משותף עם הוועדה לזכויות הילד וועדת העבודה והרווחה, בעקבות האסון הטראגי בשבוע שעבר במעון בשכונת רוממה בירושלים. הדיון, בראשות חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, התמקד בנתונים מדאיגים שנחשפו על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת, המצביעים על פערים עצומים בשילוב פעוטות במסגרות מפוקחות ברחבי הארץ. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

הקליטו, הדליפו - והתאבדו

הדלפת הקלטות גדולי ישראל בנוגע ל אמנם "עשו את שלהם" וגורמים להערמת קשיים נוספים בשלביו הקריטיים של חוק ביסמוט. אממה - בגזרה ה'פנים חרדית' ההקלטות עשו שכל והוציאו את האוויר מבלונם הריק של מתנגדי החוק, שלמרות שההקלטות היו בידיהם למעלה משנה, זה לא מנע מהם להשחיר ולהכפיש את גדולי ישראל כביכול הפקרת החרדים היא חלק מלחם חוקם. עפרא לפומייהו. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

