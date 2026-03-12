כשבועיים למבצע "שאגת הארי", וברקע התגברות המלחמה בחזית הצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו עורך הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים, יענה על שאלות הציבור, אך לא יעמוד מול המצלמות.

"השינוי הדרמטי בכוח שלנו מול אויבנו הוא המפתח. איומים עולים ויורדים, אבל כשאנחנו הופכים למעצמה אזורית, ובתחומים מסוימים, למעצמה עולמית - יש בכוחנו להסיר מעלינו איומים". נתניהו הוסיף: "הסכנה הגדולה ביותר היא לא במדינות ערב, אלא באיראן".

לדברי ראש הממשלה, הזכיר פעולות גלויות אך גם סמויות והוסיף: "בנינו יכולות שלנו, צבאיות וטכנולוגיות, כדי להרחיק מעלינו את האיומים. כל המאמצים התרכזו לעם כלביא - ולשאגת הארי. אנחנו מחויבים להשלים את המלאכה, להביא ביטחון לכל אזרחי ישראל, ובפרט לאזרחי הצפון".

ראש הממשלה הוסיף: "חיזבאללה מרגיש את נחת זרוענו וירגיש אותה ביתר שאת וישלם מחיר כבד על תוקפנותו. בעם כלביא פרצנו לראשונה לפגיעה ישירה במעגל הייצור והשיגור טילים, כמו גם בתוכנית הגרעין שלה". נתניהו הוסיף כי חלק גדול ממדעני הגרעין אינם.

לדברי ראש הממשלה, מוג'תבא חמינאי, שמונה למנהיג העליון של איראן אחרי חיסולו של אביו, הוא "בובה של משמרות המהפכה". נתניהו אמר כי חמינאי "לא יכול להראות את פניו בציבור", והוסיף: "אנו כותשים את תשיות הגרעין, מפעלי הטילים והדיכוי".

נתניהו אמר: "יצאנו יחד למערכה, ארה"ב וישראל, כדי להמשיך את מה שעשינו בעם כלביא. למנוע מאיראן לפתח נשק גרעיני וטילים בליסטיים שיאיימו על ארה"ב וישראל. תוך זמן קצר חיסלנו את חמינאי ובכירים רבים במשטר".

לדברי נתניהו, מוג'תבא לא יכול להראות עכשיו את פניו בציבור. עוד אמר כי ארה"ב וישראל "כותשים הרבה מאוד מטרות". במקביל, אמר נתניהו, "אנחנו יוצרים תנאים לעם האיראני לסלק את משטר הטרור".

נתניהו הזכיר את פעולות צה"ל והמוסד בטהרן. הוא הוסיף מסר לעם האיראני: "אנחנו לצידכם, עוזרים לכם, אבל בסופו של יום זה תלוי בכם. זה בידיים שלכם. כבר עכשיו אפשר לומר בוודאות - זו לא אותה איראן ולא אותו מזרח תיכון. זאת גם לא אותה ישראל. אנחנו לא מחכים. אנחנו תוקפים ועושים זאת בעוצמה שלא היו כמותה".

נתניהו שיתף וסיפר: "הנשיא טראמפ אמר לי: היחסים בנינו חזקים פי 100 מכפי שהיו בין כל נשיא אמריקני לישראל. אנחנו חושבים גם על הדורות הבאים, על עתיד האנושות. בימים אלה, אנחנו רוקמים בריתות באזור שעד לא מזמן נראו דמיוניות. אנחנו עושים זאת בזכות העוצמה האדירה שבנינו. עושים זאת בזכות צה"ל ובזכות אזרחי ישראל".

נתניהו הזכיר את הנחיות פיקוד העורף. "אני יודע שזה לא קל וקשה מאוד בצפון, אבל בכך שאתם מקפידים על הדברים, אתם גם מצילים חיים ונותנים אורח נשימה לנו, ולצה"ל, להשיג את יעדי המערכה". נתניהו הוסיף: "רק בישראל טיסות החילוץ הפוכות".