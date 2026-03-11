אי אפשר להתעלם ממסריו של נתניהו לעם האיראני בימים האחרונים. מתחילת המלחמה, חזר ראש הממשלה מספר פעמים בדברו עם העם האיראני על המסר, לפיו "בקרוב" על העם האיראני יהיה לקחת את גורלו לידיו.

הדבר חזר על עצמו במספר הצהרות של ראש הממשלה.

ב-1 לחודש מרץ כתב נתניהו בשפה הפרסית: בימים הקרובים, נפגע באלפי מטרות של משטר הטרור. ניצור תנאים עבור אנשי איראן האמיצים כדי שיוכלו להשתחרר מכבלי העריצות. וזו הסיבה שאני אומר לך שוב: אזרחי איראן, אל תפספסו את ההזדמנות הזו. זוהי הזדמנות שמגיעה רק פעם בדור. אל תוותר כי הרגע שלך יגיע בקרוב. הרגע בו עליכם לצאת לרחובות, לצאת לרחובות במיליונים כדי לסיים את המלאכה, כדי להפיל את משטר הטרור שהפך את חייכם לבלתי נסבלים. הסבל וההקרבה שלך לא יהיו לשווא. העזרה שחיכיתם לה הגיעה. העזרה הגיעה ועכשיו הגיע הזמן להתאחד למשימה היסטורית. הו, אזרחי איראן, פארסים, כורדים, אזרים, אהוואזים ובלוצ'ים - עכשיו זה הזמן לאחד את כוחותיכם כדי להפיל את המשטר ולהבטיח את עתידכם.

ב-2 במרץ אמר ראש הממשלה כי "היום שבו הם יוכלו לעשות זאת קרב, אנחנו מקרבים אותו, כשאני אומר אנחנו - זה אנחנו וידידתנו האיתנה ארה”ב וידידי האיתן מאוד הנשיא טראמפ. היום הזה קרב, וכשהוא יגיע ישראל וארה”ב יהיו שם עם העם האיראני - וחשוב שהעם האיראני יהיה שם איתנו. זה תלוי בהם. אנחנו נהיה שם."

בשבת האחרונה, ה-7 למרץ אמר נתניהו: "ולעם האיראני אני אומר: אני מדבר אתכם ועבורכם כבר עשרות שנים. רגע האמת מתקרב. כי איננו מבקשים לחלק את איראן. אנחנו מבקשים לשחרר את איראן ולחיות עימה בשלום. אבל בסופו של יום – השחרור מעולהעריצות, השחרור הזה, יהיה תלוי בכם, בני העם האיראני האמיץ ולמוד הסבל. אני מאמין שאם תתייצבו ברגע האמת, לא ירחק היום שבו ישראל ואיראן תחזורנה להיות ידידות אמיצות."

אתמול (שלישי) קרא נתניהו לאיראנים: "השאיפה שלנו להביא את העם האיראני לפרוק את עול העריצות, בסופו של דבר זה תלוי בו. אבל אין ספק שבפעולות שנעשו עד עכשיו אנחנו שוברים להם את העצמות - ועוד ידינו נטויה. אם נצליח יחד עם העם האיראני, אז אנחנו נביא לסיום פרמננטי במידה ויש דברים כאלה בחיי אומות, אנחנו נביא לשינוי, וכבר מביאים לשינוי כביר במעמדה של ישראל."

בדבריו של נתניהו חוזרת פעם אחר פעם הרטוריקה שנועדה לספק "טיזר" לקראת פעולה קרובה ומסתורית עליה טרם דווח.

הבוקר, הצטרף לדברים גם יורש העצר רזא פהלווי שקרא לאיראנים: "אנו נמצאים כעת בשלב המכריע של מאבקנו הסופי.

אני מפציר בכם להבטיח את מצרכים חיוניים שלכם בהקדם האפשרי, ולמען ביטחונכם, צאו מהרחובות והישארו בבתים שלכם. להמשיך לשבות ולא להגיע לעבודה. המשיכו בשירי הלילה שלכם כדי להראות את אחדותכם.

לצבא ולאכיפת החוק: זוהי ההזדמנות האחרונה שלכם להשתחרר מכוחות המדכאים ולהצטרף לעמכם. חכו לשיחתי האחרונה".

מדברי נתניהו נראה כי ישראל מתכננת מהלך גדול ומשמעותי, כזה שלאחריו יידרשו האיראנים לצאת לרחובות. נראה גם כי בנו של השאה נמצא בסוד העניינים, נותר להמתין ולחכות.