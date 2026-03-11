נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ העלה מיוזמתו פעם נוספת את סוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך ריאיון לחדשות 12, ותקף בחריפות את נשיא המדינה יצחק הרצוג.

טראמפ טען כי הרצוג הבטיח לו בעבר להעניק לנתניהו חנינה, אך כעת מתמהמה בטענה כי עליו לפעול לפי ההליך המשפטי ולבחון חוות דעת של יועצים משפטיים.

“הרצוג הבטיח לי שייתן לנתניהו חנינה. הוא לא צריך חוות דעת משפטיות – הוא מחרטט”, אמר טראמפ, והוסיף על נשיא המדינה כי “הוא אדם חלש ופתטי. אני רוצה שביבי יהיה ממוקד במלחמה – לא בשטויות”.

במקביל התייחס טראמפ בריאיון גם למלחמה המתנהלת מול איראן והעריך כי היא עומדת להסתיים בקרוב, אם כי נמנע מלנקוב בלוח זמנים מדויק. לדבריו, “כמעט לא נשאר שום דבר לתקוף באיראן. קצת פה ושם… בכל רגע שאני ארצה שזה ייגמר – זה ייגמר”.

טראמפ ציין כי שוחח עם נתניהו יום קודם לכן וטען כי הלחימה מתקדמת מעבר לציפיות. “המלחמה מתנהלת מצוין. אנחנו מקדימים בהרבה את לוח הזמנים. גרמנו יותר נזק ממה שחשבנו שאפשרי, אפילו בתוך תקופת ששת השבועות המקורית”, אמר.

עוד טען כי איראן אינה מאיימת רק על ישראל וארצות הברית אלא גם על מדינות המפרץ. “הם רצו להשתלט גם על שאר המזרח התיכון”, אמר טראמפ, והוסיף כי “הם משלמים על 47 שנות מוות והרס שהם גרמו. זהו תגמול". לדבריו, "הם לא ייצאו מזה בקלות”.