מנתונים חדשים ומדאיגים שהגיעו היום (שלישי) לידי "כיכר השבת", מתוך מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), עולה תמונת מצב קשה בכל הנוגע להעסקת חרדים במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות.

על פי הנתונים המבוססים על דיווחי רשות החברות הממשלתיות לשנת 2024, מתוך כ-52,528 עובדים בחברות שדיווחו, מועסקים 1,254 חרדים בלבד.

מדובר בשיעור זעום של 2.4% מכלל כוח האדם - נתון הרחוק משמעותית מחלקו היחסי של הציבור החרדי באוכלוסייה. העומד היום סביב 12.3% עד 13.6% (כ-1.2 עד 1.33 מיליון נפשות).

הנתונים חושפים כי ב-24 חברות ממשלתיות שדיווחו למרכז המחקר של הכנסת, אין ולו עובד חרדי אחד.

הנתונים הרשמיים מראים כי שיעור החרדים המועסקים עומד על 0% עגול. מתוך מאות עובדי חברות חוצה ישראל, נת״ע, עינבל ביטוח, אים אפילו לא עובד חרדי אחד, בכל חברת מקורות נמצאו שישה עובדים חרדים בלבד.

מעבר למספר העובדים הכולל, עולה תמונה מדאיגה עוד יותר בדרגים הבכירים. המציאות בשטח מצביעה על כך שמתוך אותם 2.4% חרדים, רק שיעור מזערי של 0.3% בלבד מאיישים תפקידים הנחשבים לבכירים. בדרגי ההנהלה הבכירה ביותר - סמנכ"לים ומעלה – הייצוג החרדי עומד על 0%.

הדו"ח חושף שונות אדירה בין החברות, מה שמעיד על היעדר יד מכוונת ואכיפה של החוק: החברות ה"סגורות": ב-24 חברות ממשלתיות אין ולו עובד חרדי אחד. ביניהן ניתן למצוא את ענבל חברה לביטוח (284 עובדים), חוצה ישראל (119 עובדים) ודירה להשכיר.

חברות ביטחוניות: ברפאל מועסקים 63 חרדים בלבד מתוך כמעט עשרת אלפים עובדים (0.7%). בתעשייה האווירית המצב דומה עם 2.4% בלבד.

בחברה למתנ"סים, גוף ענק המעסקים 4053 עובדים נמצאו רק חמישים עובדים חרדים בלבד. מנגד: המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הוא הגוף היחיד עם רוב חרדי (56%), מה שמוכיח שכשרוצים - זה אפשרי וכי יש אנשי מקצוע חרדים ראויים.

מקלב במתקפה: "זהו דגל אדום ברור, המחייב שינוי כיוון מיידי"

יו"ר סיעת יהדות התורה, ח"כ אורי מקלב, הגיב על הנתונים הנחשפים כעת ב'כיכר השבת' ואמר: "אין ספק שהנתונים הללו משקפים תמונת מראה כושלת של ההתנהלות במשרדי הממשלה ובחברות הציבוריות. לא מדובר רק באי־עמידה ביעדים או בירידה נקודתית בנתונים, אלא בכשל עמוק יותר - כשל של הסרת אחריות ושל התרחקות ממחויבויות שנקבעו בתוכניות העבודה. במקום מגמה של קידום ושילוב, אנו עדים למגמה של ניכור".

לדברי מקלב: "הדברים חמורים במיוחד נוכח העובדה שבמגזר הפרטי התמונה הפוכה לחלוטין: מעסיקים מרוצים מאוד מהעובדים והעובדות החרדים - מיכולותיהם המקצועיות, ממוסר העבודה, מהחריצות, מהיושרה ומההישגים. הממשלה, הזקוקה כל כך לעובדים איכותיים, אינה מפנימה זאת, והדבר משפיע על כלל המערכת".

עוד אמר מקלב: "מעבר לשאלת האפליה והדרת קבוצות, הנתונים מציבים אותנו בתחתית מדדי הייצוג ההולם, ובוודאי בכל הקשור לעמדות בכירות. יצוין כי הרשות החרדית מהווה דוגמה הפוכה ומתקנת: היא הרשות הממשלתית שמעסיקה את שיעור העובדים החרדים הגבוה ביותר - כמעט מאה אחוז. זהו מודל מוכח לכך שכאשר יש רצון, מחויבות וניהול נכון - זה מצליח, ואף תורם למצוינות מקצועית ולשירות ציבורי איכותי".

מקלב תקף את הפקידות ואמר כי "אי אפשר להמשיך לדבר ברוממות על תעסוקת חרדים, ובמקביל לפעול במעשים שמובילים בדיוק לכיוון ההפוך. קיים כאן אבסורד עמוק בין ההצהרות לבין המציאות בשטח - בין הדיונים, האווירה הציבורית וההתנהלות בפועל. המחייב שינוי כיוון מיידי".

חשוב לציין כי הדוח של מרכז המחקר מתבסס על נתונים חלקיים בלבד, שכן רק 45 מתוך 73 חברות ממשלתיות העבירו נתונים ברורים לרשות. הדבר מעלה חשש כי במקומות שלא דיווחו, המצב עלול להיות חמור אף יותר.