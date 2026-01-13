כיכר השבת
הבטיחו אפליה מתקנת לחרדים במשרדי ממשלה? צחקו לנו בפנים! | אלו הנתונים העגומים שנחשפו

מפרטים ש'כיכר השבת' דלה וחושף כעת מדו"ח חדש של מרכז המחקר והמידע של הכנסת, עולים נתונים עגומים ומעציבים: רק 2.4% מעובדי החברות הממשלתיות הם חרדים | הנתון המקומם ביותר: כמעט ואין חרדים בדרגי הניהול הבכירים | אורי מקלב: "זו תמונת מראה עגומה של כשל קולוסאלי, המחייב שינוי" (חרדים)

חרדים עובדים. אילוסטרציה (צילום: המכללה החרדית י-ם)

מנתונים חדשים ומדאיגים שהגיעו היום (שלישי) לידי "כיכר השבת", מתוך מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), עולה תמונת מצב קשה בכל הנוגע להעסקת במגזר הציבורי ובחברות הממשלתיות.

על פי הנתונים המבוססים על דיווחי רשות החברות הממשלתיות לשנת 2024, מתוך כ-52,528 עובדים בחברות שדיווחו, מועסקים 1,254 חרדים בלבד.

מדובר בשיעור זעום של 2.4% מכלל כוח האדם - נתון הרחוק משמעותית מחלקו היחסי של הציבור החרדי באוכלוסייה. העומד היום סביב 12.3% עד 13.6% (כ-1.2 עד 1.33 מיליון נפשות).

הנתונים חושפים כי ב-24 חברות ממשלתיות שדיווחו למרכז המחקר של הכנסת, אין ולו עובד חרדי אחד.

הנתונים הרשמיים מראים כי שיעור החרדים המועסקים עומד על 0% עגול. מתוך מאות עובדי חברות חוצה ישראל, נת״ע, עינבל ביטוח, אים אפילו לא עובד חרדי אחד, בכל חברת מקורות נמצאו שישה עובדים חרדים בלבד.

מעבר למספר העובדים הכולל, עולה תמונה מדאיגה עוד יותר בדרגים הבכירים. המציאות בשטח מצביעה על כך שמתוך אותם 2.4% חרדים, רק שיעור מזערי של 0.3% בלבד מאיישים תפקידים הנחשבים לבכירים. בדרגי ההנהלה הבכירה ביותר - סמנכ"לים ומעלה – הייצוג החרדי עומד על 0%.

הדו"ח חושף שונות אדירה בין החברות, מה שמעיד על היעדר יד מכוונת ואכיפה של החוק: החברות ה"סגורות": ב-24 חברות ממשלתיות אין ולו עובד חרדי אחד. ביניהן ניתן למצוא את ענבל חברה לביטוח (284 עובדים), חוצה ישראל (119 עובדים) ודירה להשכיר.

חברות ביטחוניות: ברפאל מועסקים 63 חרדים בלבד מתוך כמעט עשרת אלפים עובדים (0.7%). בתעשייה האווירית המצב דומה עם 2.4% בלבד.

בחברה למתנ"סים, גוף ענק המעסקים 4053 עובדים נמצאו רק חמישים עובדים חרדים בלבד. מנגד: המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים הוא הגוף היחיד עם רוב חרדי (56%), מה שמוכיח שכשרוצים - זה אפשרי וכי יש אנשי מקצוע חרדים ראויים.

מקלב במתקפה: "זהו דגל אדום ברור, המחייב שינוי כיוון מיידי"

, ח"כ אורי מקלב, הגיב על הנתונים הנחשפים כעת ב'כיכר השבת' ואמר: "אין ספק שהנתונים הללו משקפים תמונת מראה כושלת של ההתנהלות במשרדי הממשלה ובחברות הציבוריות. לא מדובר רק באי־עמידה ביעדים או בירידה נקודתית בנתונים, אלא בכשל עמוק יותר - כשל של הסרת אחריות ושל התרחקות ממחויבויות שנקבעו בתוכניות העבודה. במקום מגמה של קידום ושילוב, אנו עדים למגמה של ניכור".

לדברי מקלב: "הדברים חמורים במיוחד נוכח העובדה שבמגזר הפרטי התמונה הפוכה לחלוטין: מעסיקים מרוצים מאוד מהעובדים והעובדות החרדים - מיכולותיהם המקצועיות, ממוסר העבודה, מהחריצות, מהיושרה ומההישגים. הממשלה, הזקוקה כל כך לעובדים איכותיים, אינה מפנימה זאת, והדבר משפיע על כלל המערכת".

עוד אמר מקלב: "מעבר לשאלת האפליה והדרת קבוצות, הנתונים מציבים אותנו בתחתית מדדי הייצוג ההולם, ובוודאי בכל הקשור לעמדות בכירות. יצוין כי הרשות החרדית מהווה דוגמה הפוכה ומתקנת: היא הרשות הממשלתית שמעסיקה את שיעור העובדים החרדים הגבוה ביותר - כמעט מאה אחוז. זהו מודל מוכח לכך שכאשר יש רצון, מחויבות וניהול נכון - זה מצליח, ואף תורם למצוינות מקצועית ולשירות ציבורי איכותי".

מקלב תקף את הפקידות ואמר כי "אי אפשר להמשיך לדבר ברוממות על תעסוקת חרדים, ובמקביל לפעול במעשים שמובילים בדיוק לכיוון ההפוך. קיים כאן אבסורד עמוק בין ההצהרות לבין המציאות בשטח - בין הדיונים, האווירה הציבורית וההתנהלות בפועל. המחייב שינוי כיוון מיידי".

חשוב לציין כי הדוח של מרכז המחקר מתבסס על נתונים חלקיים בלבד, שכן רק 45 מתוך 73 חברות ממשלתיות העבירו נתונים ברורים לרשות. הדבר מעלה חשש כי במקומות שלא דיווחו, המצב עלול להיות חמור אף יותר.

נהתונים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת
נהתונים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת
נהתונים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת

13
פתאום אין חשש חילון..
נו באמת
12
נו באמת למה צריך אפליה מתקנת? צריך להעסיק לפי קריטריונים שווים וברורים
שוין
11
אולי זה קשור לאחוזי תעסוקה בציבור החרדי? אולי קשור גם לאחוז לימודי ליבה בציבור החרדי? לא. עדיף להאשים את החילונים. הרבה יותר נוח.
דודו
10
סיימתי תואר ב.א. בכלכלה בשנת 1986, לא היו הרבה דתיים בתחום הזה בזמנו וגם התואר עצמו היה קשה מאוד . לא הייתם מאמינים באיזו גזענות נתקלתי עד שעזבתי את התחום . הכל פרסומת , לא להאמין לאף מילה , מניסיון אישי מר מאוד .
המשקיף
תואר ראשון בכלכלה גם ב 1986 לא נותן הרבה אין הרבה מה לעשות איתו צריך ללמוד הלאה ומומלץ לבחור גם במקצוע פרקטי.
שלום
תמיד היו סיפורים : היה לי ממוצע 73 , ממוצע גבוה בזמנו , רוב הסטודנטים סיימו עם 68 , רציתי להמשיך תואר שני , היו חסרות 2 נקודות לב.א. , ואז קבלתי את התשובה : אי אפשר לתקן ממוצע . תמיד תירוצים וסיפורים . תסביר לי איך בארה'ב , באותו יום בו נחתתי, הציעו לי עבודה , עוד טרם חיפוש רציני ? את הבני דודים קב
המשקיף
9
חרדי שעושה צבא פשוט פראייר תריך להסביר לחילוניים וגם לרב לייבל שבלי זכויות אין חובות צבועים ושקרנים
חנטריש
למעשה זאת הטענה כלפי החרדים .הם לא לומדים ליבה ואם הם כבר עובדים הם חסרי כישורי עבודה ובחלקם הגדול עובדים בשכר מינימום ולא משלמים מס הכנסה או עובדים בשחור וגם לגבי הצבא בחלקם הגדול מאוד משתמטים מהגנת המדינה וסומכים על ניסים. דהיינו הטיעון בלי חובות אין גם זכויות תופש יותר לגבי החרדים . וחוץ מזה שרו
גד
אשתי למדה פסיכולוגיה במקום וכ...הפרופסורים שם אמרו לה שהם לא מעוניינים שהציבור החרדי יעלה ”מעלה” אלה רק ל”הוציא” אותו ולשלב בחברה הישראלית , משהו בסגנון שעשו האשכנזים לספרדים
נו תתפקח
8
הקוזק הנגזל . לימודי ליבה לא למדו למרות שהבטיחו . די לנו מהשטיקים והטריקים.
משה קליינר
7
ואיך יגיעו למשרות בכירות בלי לימודי ליבה ובלי לימודים אקדמאים מתאימים
מנטש
6
אני התמודדתי על תפקיד בעיריית נשר ויש לי נסיון וותק והשכלה ולא התקבלתי לעבודה כי אני חרדי.
יהושע
איך אתה יודע שזו הסיבה? אולי היו עוד מועמדים שלחלקם נתונים יותר טובים?
יעל
5
לא מלמדים ליבה, מה חשבו שיקרה?
אלמ
4
למה חרדים צריכים אפליה מתקנת? שההורים ישלחו אותם למערכת חינוך שמלמדת משהו, יוכלו ללמוד לימודים גבוהים ואז גם להתקבל לשירות הציבורי ולהתקדם בו.
יעל
3
איך עובדים עלינו בכל מקום ואנחנו ממשיכים להאמין לממשלה לביבי וכו וכו ואנחנו כאלה תמימים שאנחנו עוד מופתעים אוויי תראו עוד פעם עבדו עלינו זה הכח של הציונות החרדית קשה להתנתק מהסט''א הזה רק חבל שכל פעם אנחנו מקבלים עוד יריקה בבפרצוף תקלטו כל עוד לא נהיה כמותם אז הם ימשיכו לשנוא אותנו
MCH
2
א. נשים לומדות ליבה ויכלו להעסיק אותן במקומות אילו.הן מוכשרות ומשקיעות. ב. במקום בו הנתון הוא 0 עובדים מהמגזר צריך לבדוק מי המנכ"ל.
נועה
1
למה לדעת הקוראים יש צורך באפלייה מתקנת? איך הגענו למצב הזה? מה זה אומר עלינו אם אנחנו צריכים הנחות?
מר בחור

