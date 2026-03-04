כיכר השבת
צפו בתשובות של התושבים | כך חגגו תושבי בני ברק את חג הפורים בצל המלחמה 

למרות המלחמה והמצב המורכב, עיר התורה והחסידות בני ברק לא נחה לרגע ביום הפורים | הצלם אלעזר פיינשטיין יצא לתיעוד מיוחד בלב עיר התורה והחסידות, פגש שיכורים, חסידים, ליטאים, שוטרים ואנשי תקשורת, חקר אותם עם השאלה הנצחית 'מה הכי שימח אתכם היום?' וחזר עם תשובות מפתיעות ומחזקות לשאלה אחת פשוטה | צפו בתיעוד המרהיב (חרדים)

אווירת פורים בבני ברק
אווירת פורים בבני ברק| צילום: צילום: אלעזר פיינשטיין
אווירת פורים בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)

אם יש מקום אחד בעולם שבו אפשר להרגיש את הדופק של חג הפורים במלוא עוצמתו, הוא ב והחסידות בני ברק. השנה, על אף העננה המעיבה של המלחמה, השמחה בבני ברק לא דהתה. היא רק הפכה לעמוקה ומחוברת יותר.

הצלם אלעזר פיינשטיין, מצויד במצלמה ובעין חדה, התמקם בלב ההמון בצומת בית הכנסת איצקוביץ. הוא לכד בעדשתו את הפסיפס האנושי המדהים שמרכיב את העיר, מחסידים בבגדי משי ועד לליטאים צעירים, מתושבים ותיקים ועד למבקרים שהגיעו מחוץ לעיר כדי "לנשום" מעט מהאווירה המיוחדת.

במהלך התיעוד, בחר פיינשטיין לא רק לצלם, אלא גם לשאול. הוא פנה לעוברים ושבים, מחוגגי הפורים המבוסמים ועד לשוטרים ולאנשי התקשורת שעמלו על שמירת הסדר, בשאלה אחת: "מה הכי שימח אתכם היום?".

התשובות שקיבל היו מפתיעות ומפכחות כאחד. היו מי שדיברו על זכות התורה שמגנה על עם ישראל, היו שמצאו נחמה באחדות המופלאה שנראתה ברחובות בין כל המגזרים, והיו כאלו שבתוך היין והשמחה הצליחו לבטא תפילה זכה לשלום החיילים.

אווירת חג הפורים בבני ברק (צילום: אלעזר פיינשטיין)
