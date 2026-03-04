המשפחה ברכב ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך נסיעה אתמול (שלישי) בכביש 38 של קצין מיחידת ימת"א יהודה במשטרת התנועה הארצית, הקצין הבחין ברכב עמוס בנוסעים שעורר את חשדו. הקצין עצר את הרכב בצד הדרך וגילה לתדהמתו כי ברכב, המיועד ל-5 נוסעים בלבד, נמצאים 11 בני משפחה, כאשר ילדה אחת בתא המטען של הרכב! ועוד תינוק שהיה בידיה של האם וללא התקן ריסון, באופן רשלני ומסכן חיים.

הילדה בתא המטען ( צילום: דוברות המשטרה )

האב, נהג הרכב, בן 37 ממודיעין עילית, קיבל בו במקום זימון לדיון לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש.

משטרת ישראל – אגף התנועה, שבה ומבהירה כי "לא תאפשר, גם בימים מורכבים אלו של מלחמה, סיכון נוסף של חיי אדם בדרכים ! שוטרי אגף התנועה יפעלו ביד נחושה ובלתי מתפשרת נגד כל מי שיסכן אחרים בכביש".