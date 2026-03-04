כיכר השבת
ככה לא חוגגים

לא יאומן: 11 בני משפחה ממודיעין עילית נכנסו ברכב של 5 מקומות - ונתפסו

קצין במשטרת התנועה הארצית, הבחין ברכב עמוס נוסעים ובבדיקה התברר כי ברכב ישנם 11 נוסעים (במקום 5 בלבד), אחת מהם בתא המטען של הרכב ותינוק בידיה של האם ללא התקן ריסון (משטרה)

8תגובות
המשפחה ברכב (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך נסיעה אתמול (שלישי) בכביש 38 של קצין מיחידת ימת"א יהודה במשטרת התנועה הארצית, הקצין הבחין ברכב עמוס בנוסעים שעורר את חשדו.

הקצין עצר את הרכב בצד הדרך וגילה לתדהמתו כי ברכב, המיועד ל-5 נוסעים בלבד, נמצאים 11 בני משפחה, כאשר ילדה אחת בתא המטען של הרכב! ועוד תינוק שהיה בידיה של האם וללא התקן ריסון, באופן רשלני ומסכן חיים.

הילדה בתא המטען (צילום: דוברות המשטרה)

האב, נהג הרכב, בן 37 ממודיעין עילית, קיבל בו במקום זימון לדיון לבית משפט בגין נהיגה בקלות ראש.

– אגף התנועה, שבה ומבהירה כי "לא תאפשר, גם בימים מורכבים אלו של מלחמה, סיכון נוסף של חיי אדם בדרכים ! שוטרי אגף התנועה יפעלו ביד נחושה ובלתי מתפשרת נגד כל מי שיסכן אחרים בכביש".

0 תגובות

6
תורה מגנא ומצלא
יוסי
5
הגיע הזמן להקל את החקיקה של הוספת ספסל אחורי...לא יתכן שכל מי שיש לו יותר מ 3 ילדים צריך לקנות רכב הסעות
חחח
להוציא פה רשיון ..סיוט...חוקי תעבורה..סיוט...אולי משהו ירגע ויחוקק הקלות
בכלל
4
רכבים בארץ מאוד מאוד יקרים, בגלל מיסים ויבוא. בארה"ב לכל משפחה יש טנדר והרבה פעמים שני רכבים - ושני נהגים (המבין יבי). גם משפחות אברכים.
מישהו
וגם החקיקה פה מאוד מאוד קשה..שיתירו להוסיף ספסל בסטיישן
נכון

