כבר לא בני כפרים | המהפכה של עמנואל והשמחה שפרצה את גבולות בירת השומרון

מי שחיפש השנה את עמנואל של פעם, מצא עיר ואם בישראל בתנופת צמיחה אדירה | השכונות החדשות והקהילות החסידיות המתרחבות הוכיחו בפורים הזה כי בירת השומרון החרדית כבר מזמן לא נחשבת ל'כפר', אלא למרכז של שמחה יהודית תוססת שסחפה את ראשי העיר והתושבים יחדיו | ארי קופרשטוק תיעד את השמחה שפרצה גבולות, ומגיש תיעוד (חרדים)

אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

מי שטעה לחשוב שעמנואל עדיין נחשבת לאחד מאותם כפרים המוזכרים במשנה, המקדימים קריאתם לי"ב או י"ג באדר, קיבל השנה תשובה ניצחת. עמנואל של תשפ"ו היא עיר חסידית תוססת, מרכז רוחני מתפתח, ובפורים האחרון היא הייתה ללא ספק מרכז השמחה של האזור כולו בשומרון.

החגיגות החלו כבר בליל החג, כאשר קולות קריאת המגילה הדהדו מכל בתי המדרש הפזורים בעיר. אך השיא נרשם בקרב הקהילה החסידית המתרחבת, שהפכה לאבן שואבת למאות משפחות חדשות בשנים האחרונות. שם הסבו כל בני הקהילה לסעודת חג בצוותא עם ראשי וחברי המועצה, ויחד פיזזו בעוז עד השעות הקטנות של הלילה.

אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בעמנואל (צילום: ארי קופרשטוק)

