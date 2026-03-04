מי שטעה לחשוב שעמנואל עדיין נחשבת לאחד מאותם כפרים המוזכרים במשנה, המקדימים קריאתם לי"ב או י"ג באדר, קיבל השנה תשובה ניצחת. עמנואל של תשפ"ו היא עיר חסידית תוססת, מרכז רוחני מתפתח, ובפורים האחרון היא הייתה ללא ספק מרכז השמחה של האזור כולו בשומרון.

החגיגות החלו כבר בליל החג, כאשר קולות קריאת המגילה הדהדו מכל בתי המדרש הפזורים בעיר. אך השיא נרשם בקרב הקהילה החסידית המתרחבת, שהפכה לאבן שואבת למאות משפחות חדשות בשנים האחרונות. שם הסבו כל בני הקהילה לסעודת חג בצוותא עם ראשי וחברי המועצה, ויחד פיזזו בעוז עד השעות הקטנות של הלילה.