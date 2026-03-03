הותר לפרסום: צה"ל תקף אתר גרעיני סודי באיראן | כך זה נראה

צה"ל תקף את המתחם החשאי 'מין-זדאא'י' בו פעל משטר הטרור האיראני לפיתוח יכולות נדרשות עבור נשק גרעיני, כך הודיע היום דובר צה"ל תא"ל אפי דפרין.

במסגרת מבצע 'עם כלביא', צה"ל תקף מטרות רבות של קבוצת הנשק הגרעיני האיראנית, הכפופה למשרד ההגנה באיראן, על מנת לפגוע ביכולות הגרעין הצבאיות של משטר הטרור האיראני.

למרות הפגיעה הקשה בקבוצת הנשק הגרעיני, משטר הטרור האיראני לא עצר את פעילות הגרעין הצבאית שלו והמשיך לפתח את היכולות הנדרשות עבור נשק גרעיני, תוך העברת תשתיות לאתר תת-קרקעי וחסין מתקיפה אווירית.

בתוך האתר, פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שפעלו לפתח רכיב מרכזי במערכת הנשק הגרעיני.

אמ"ן המשיך לעקוב אחר פעילות המדענים, ואיתר את מקום מושבם החדש באתר זה, באופן שאיפשר תקיפה מדויקת של המתחם החשאי.

התקיפה שוללת מרכיב ליבה ביכולת האיראנית לפתח נשק גרעיני, ומצטרפת לרצף התקיפות החיוניות להסרת איום הגרעין האיראני שמומשו במהלך מבצע 'עם כלביא׳.

צפו באילוסטרציה שפרסם דובר צה"ל.