אחרי פתיחת המלחמה בחזית לבנון וחיסול הבכירים האיראניים, דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי הזהיר הערב (שלישי) את נציגי המשטר האיראני שעוד נותרו בלבנון כי עליהם "לעזוב מיד בטרם ייתקפו".

אדרעי כתב ברשת X: "צה"ל מזהיר שהוא לא יסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ויאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגי המשטר בלבנון לעזוב את המדינה. לאחר מכן, לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה”ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו".

מוקדם יותר צה"ל אישר כי חוסל בטהרן מפקד גיס לבנון של כוח קודס האיראני, דאוד עלי זאדה. חיל האוויר תקף וחיסל אותו בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן. עלי זאדה היה המפקד האיראני הבכיר ביותר האמון על הפעילות האיראנית בלבנון, ושימש בדרגה מקבילה לתת-אלוף.

גיס לבנון מהווה ציר קשר בין חיזבאללה למשטר באיראן, ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה, ושימש כאיש הקשר בין בכירי כוח קודס להנהגת חיזבאללה.