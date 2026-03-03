כיכר השבת
"לא יהיה מקום בטוח"

"יש לכם 24 שעות": דובר צה"ל באיום חסר תקדים לנציגים האיראניים בלבנון

דובר צה”ל מזהיר הערב כי ישראל לא תסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ותאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגי המשטר בלבנון לעזוב את המדינה | לאחר מכן, "לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה”ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו" נמסר (צבא)

תיעוד מהתקיפות בלבנון הלילה (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

אחרי פתיחת המלחמה בחזית לבנון וחיסול הבכירים האיראניים, דובר צה"ל בערבית אלוף-משנה אביחי אדרעי הזהיר הערב (שלישי) את נציגי שעוד נותרו ב כי עליהם "לעזוב מיד בטרם ייתקפו".

אדרעי כתב ברשת X: "צה"ל מזהיר שהוא לא יסבול שום נוכחות של נציגי משטר הטרור האיראני בלבנון ויאפשר במהלך 24 השעות הקרובות לנציגי המשטר בלבנון לעזוב את המדינה. לאחר מכן, לא יהיה מקום בטוח לנציגי המשטר האיראני בלבנון וצה”ל יתקוף אותם בכל מקום בו יימצאו".

מוקדם יותר צה"ל אישר כי חוסל בטהרן מפקד גיס לבנון של כוח קודס האיראני, דאוד עלי זאדה. חיל האוויר תקף וחיסל אותו בהכוונה מודיעינית מדויקת של אמ"ן. עלי זאדה היה המפקד האיראני הבכיר ביותר האמון על הפעילות האיראנית בלבנון, ושימש בדרגה מקבילה לתת-אלוף.

גיס לבנון מהווה ציר קשר בין חיזבאללה למשטר באיראן, ומהווה גוף התומך את ההתעצמות ובניין הכוח של חיזבאללה, ושימש כאיש הקשר בין בכירי כוח קודס להנהגת חיזבאללה.

