חוסל| המנהיג העליון עלי חמינאי

ארבעה ימים לאחר חיסולו של המנהיג העליון של איראן, הצורר עלי חמינאי, במכת הפתיחה של מבצע 'שאגת הארי', בישראל מעריכים כי מועצת המומחים של איראן תכריז בקרוב על בנו של עלי חמינאי, מוג'תבא, כיורשו.

על פי הדיווח הערב ב-ynet, חברי המועצה לא נפגעו בתקיפה הישראלית היום - וצפויים להכריז בקרוב על מוג'תבא חמינאי כיורשו של המנהיג העליון. מועצת החכמים היא גוף בן 88 צירים שתפקידו בחירת מנהיג עליון לאיראן. הוא לא התכנס למטרה זו ב-36 השנים האחרונות, שבהן כיהן בתפקיד חמינאי. המועצה נבחרת בבחירות כלליות באיראן בכל שמונה שנים ונהוג שחבריה הם אנשי דת. מוגת'בא חמינאי הוא בנו השני של המנהיג העליון, והוא נחשב לאיש המחנה השמרני-קיצוני כמו אביו. מוג'תבא הביע בין היתר תמיכה בדיכוי מתנגדי המשטר בתוך איראן ובנקיטת מדיניות ניצית ותקיפה כלפי אויבים חיצוניים. לקראת שינוי משטר באיראן? המהלך הדרמטי שטראמפ שוקל נגד האייתולות יוסי נכטיגל | 19:00 אנליסטים מחוץ לאיראן תיארו אותו בעבר כמעין "שומר סף" בסביבתו של אביו, וב-2019 הוטלו עליו סנקציות אמריקניות. בוושינגטון הסבירו אז כי למרות שאין לו תפקיד רשמי, הוא עדיין "מייצג" את המנהיג העליון.

חמינאי, האב והבן. עלי ומוג'טבה ( צילום: איראני )

כזכור, ישראל תקפה היום את מפגש מועצת החכמים של איראן בעיר קום, בעת שהתכנסה כדי לבחור מנהיג עליון חדש במקומו של עלי חמינאי שחוסל בשבת. לפי הדיווחים, התקיפה התבצעה בעת ההצבעה.

עם זאת, סוכנות "פארס" האיראנית דיווחה כי התקיפה הישראלית לא פגעה בכינוס של מועצת המומחים. "לא נערכה פגישה במקום", נכתב בדיווח. "זאת, עקב חששות ביטחוניים - כדי להגן על חייהם של הנציגים". לפי הדיווח, "המומחים המשיכו בפגישותיהם בשיטת הצבעה שונה".

עוד נכתב, מפי גורמים המעורים בפרטים, כי השיחות של מועצת המומחים "מתקיימות בסביבה בטוחה", וכי "השלבים הסופיים נמצאים בעיצומם - ותוצאת בחירת המנהיג החדש עשויה להתפרסם בקרוב".

במקביל, סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה כי המנהיג העליון של איראן לשעבר, עלי חמינאי שחוסל במכת הפתיחה של המלחמה, ייקבר בעיר משהד שבצפון-מזרח המדינה, וציינה כי המועד טרם נקבע. חמינאי, שחוסל אחרי 36 שנות שלטון, הוא במקור ממשהד - העיר השנייה בגודלה באיראן והמקום שבו גם אביו נקבר. לפי "פארס" הוא ייקבר אחרי טקס זיכרון גדול שיתקיים בטהרן.