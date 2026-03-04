תיעוד מרהיב מבית מדרשו של רב העיר ועד חצרות האדמו"רים | פורים בעיר התורה בהרי יהודה חג הפורים בביתר עילית נפתח כאשר אלפי תושבי העיר נהרו להיכלי התורה וחצרות האדמו"רים הפזורות בכל רחבי העיר לקריאת המגילה | מי שחשב שרק ברחובות בני ברק הצפופים או בסמטאות ירושלים ניתן למצוא את המוני האוספים עבור קרנות הצדקה ועזר הנישואין, הופתע שגם ביתר עילית הפכה למעוז של רכבי פורים מעוצבים ומפוארים, עמוסים בבחורי ישיבות נמרצים, שחרשו את רחובות העיר לאורכם ולרוחבם | הצלם ארי קופרשטוק הוציא את המצלמה, תיעד ומגיש גלריה (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 10:45