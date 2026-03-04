כיכר השבת
תיעוד מרהיב

מבית מדרשו של רב העיר ועד חצרות האדמו"רים | פורים בעיר התורה בהרי יהודה

חג הפורים בביתר עילית נפתח כאשר אלפי תושבי העיר נהרו להיכלי התורה וחצרות האדמו"רים הפזורות בכל רחבי העיר לקריאת המגילה | מי שחשב שרק ברחובות בני ברק הצפופים או בסמטאות ירושלים ניתן למצוא את המוני האוספים עבור קרנות הצדקה ועזר הנישואין, הופתע שגם ביתר עילית הפכה למעוז של רכבי פורים מעוצבים ומפוארים, עמוסים בבחורי ישיבות נמרצים, שחרשו את רחובות העיר לאורכם ולרוחבם | הצלם ארי קופרשטוק הוציא את המצלמה, תיעד ומגיש גלריה (חרדים)

הרה"צ רבי חיים מאיר קאהן במשתה היין (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
הגאון רבי חיים וייס בקריאת המגילה (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מדינוב בקריאת המגילה (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
האדמו"ר מדינוב בקריאת המגילה (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אריה ארליך בקריאת המגילה (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
הגאון רבי חיים וייס במשתה היין (צילום: ארי קופרשטוק)
הגאון רבי חיים וייס במשתה היין (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
הרה"צ רבי חיים מאיר קאהן במשתה היין (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)
אווירת חג הפורים בביתר עילית (צילום: ארי קופרשטוק)

