כיכר השבת
ישי כהן ויוסי סרגובסקי מגישים

מהלומות באיראן, תקיפות בלבנון וחגיגות חג הפורים | משדר מיוחד מאולפני 'כיכר השבת' • צפו

משדר מלחמה מיוחד מאולפני 'כיכר': ישי כהן ויוסי סרגובסקי בראיונות עם העיתונאי עמיחי שטיין, ראש מועצת מטולה דוד אזולאי וסמנכ"ל המבצעים של זק"א חיים וינגרטן • החלומות להחלפת המשטר באיראן, הזירה הצפונית שנפתחה וההנחיות שיצילו לכם את החיים |צפו במשדר (מלחמה בישראל)

| צילום: צילום: אבי לודמיר תחקיר והפקה: נריה סעדיה
(צילום: אבי לודמיר תחקיר והפקה: נריה סעדיה)

היום השלישי למבצע "שאגת הארי" ב - ויוסי סרגובסקי, התכנסו באולפני '', למשדר מלחמה מיוחד, לסיקור המלחמה בכל החזיתות, בצל חגיגות הפורים שנפתחו בשמחה וצהלה.

העיתונאי עמיחי שטיין, הכתב הדיפלומטי של i24NEWS, ניתח במשדר את האסטרטגיה המשותפת של ישראל וארה"ב מול המשטר בטהרן. שטיין הסביר כי הממשל האמריקני, בראשות הנשיא טראמפ, פועל בגישה של "יצירת תנאים" להחלפת המשטר ולא באמצעות פלישה קרקעית.

לדבריו, המטרה היא להחליש את זרועות הביטחון והתשתיות האיראניות עד שהעם האיראני עצמו יוכל להוביל את השינוי. הוא ציין כי התיאום בין נתניהו לטראמפ הדוק ביותר, וכי התקיפות האיראניות האחרונות נגד מתקני הנפט במפרץ רק חיזקו את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולה נחרצת נגד "ראש התמנון".

בעוד העיניים נשואות לאיראן, החזית הצפונית התלקחה מחדש עם הצטרפות חיזבאללה ללחימה. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, הביע בשיחה כאב ותסכול על מצב יישובי קו העימות. אזולאי הדגיש כי תושבי הצפון כבר שבעים מהבטחות ומהסכמים דיפלומטיים שלא הוכיחו את עצמם.

הוא דרש מממשלת ישראל ומצה"ל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית כדי לגדוע את זרועו של חיזבאללה ולהשיב את הביטחון האמיתי לגבול, תוך שהוא מציין כי מדינת לבנון כולה צריכה לשלם מחיר כבד על כך שהיא מאפשרת טרור משטחה.

החלק הכואב ביותר של המשדר הוקדש לטרגדיה בבית שמש, שם פגיעה ישירה גבתה את חייהם של תשעה בני אדם. חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, שחזר את הרגעים הראשונים בזירה הקשה. הוא תיאר הרס מוחלט של מבני דת ומקלט שקרס תחת עוצמת הפיצוץ, וציין כי הזיהוי של הנרצחים היה כה מורכב עד שהתבסס על אמצעים מדעיים בלבד. וינגרטן יצא בקריאה נרגשת לציבור: "אל תזלזלו בהנחיות. אל תצאו לצלם נפילות. המיגון מציל חיים פשוטו כמשמעו".

לסיכום, המשדר נחתם בתקווה לימים שקטים יותר, אך עם תזכורת חדה לכך שהמערכה עודנה בעיצומה. צמד המגישים קראו לציבור לחגוג את מצוות חג הפורים עם המשפחה ולשמור על ערנות מקסימלית.

בתפילה שבקרוב נוכל לחגוג את הניצחון המוחלט על כל אויבינו.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (69%)

לא (31%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במלחמה עם איראן:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר