היום השלישי למבצע "שאגת הארי" באיראן - ישי כהן ויוסי סרגובסקי, התכנסו באולפני 'כיכר השבת', למשדר מלחמה מיוחד, לסיקור המלחמה בכל החזיתות, בצל חגיגות הפורים שנפתחו בשמחה וצהלה.

העיתונאי עמיחי שטיין, הכתב הדיפלומטי של i24NEWS, ניתח במשדר את האסטרטגיה המשותפת של ישראל וארה"ב מול המשטר בטהרן. שטיין הסביר כי הממשל האמריקני, בראשות הנשיא טראמפ, פועל בגישה של "יצירת תנאים" להחלפת המשטר ולא באמצעות פלישה קרקעית.

לדבריו, המטרה היא להחליש את זרועות הביטחון והתשתיות האיראניות עד שהעם האיראני עצמו יוכל להוביל את השינוי. הוא ציין כי התיאום בין נתניהו לטראמפ הדוק ביותר, וכי התקיפות האיראניות האחרונות נגד מתקני הנפט במפרץ רק חיזקו את הלגיטימציה הבינלאומית לפעולה נחרצת נגד "ראש התמנון".

בעוד העיניים נשואות לאיראן, החזית הצפונית התלקחה מחדש עם הצטרפות חיזבאללה ללחימה. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, הביע בשיחה כאב ותסכול על מצב יישובי קו העימות. אזולאי הדגיש כי תושבי הצפון כבר שבעים מהבטחות ומהסכמים דיפלומטיים שלא הוכיחו את עצמם.

מטוסי קרב אמריקאים עזבו את המדינה שפרסמה גינוי חריף לתקיפה באיראן שמשון הייניקן | 16:55

הוא דרש מממשלת ישראל ומצה"ל לנצל את ההזדמנות ההיסטורית כדי לגדוע את זרועו של חיזבאללה ולהשיב את הביטחון האמיתי לגבול, תוך שהוא מציין כי מדינת לבנון כולה צריכה לשלם מחיר כבד על כך שהיא מאפשרת טרור משטחה.

החלק הכואב ביותר של המשדר הוקדש לטרגדיה בבית שמש, שם פגיעה ישירה גבתה את חייהם של תשעה בני אדם. חיים וינגרטן, סמנכ"ל המבצעים של זק"א, שחזר את הרגעים הראשונים בזירה הקשה. הוא תיאר הרס מוחלט של מבני דת ומקלט שקרס תחת עוצמת הפיצוץ, וציין כי הזיהוי של הנרצחים היה כה מורכב עד שהתבסס על אמצעים מדעיים בלבד. וינגרטן יצא בקריאה נרגשת לציבור: "אל תזלזלו בהנחיות. אל תצאו לצלם נפילות. המיגון מציל חיים פשוטו כמשמעו".

לסיכום, המשדר נחתם בתקווה לימים שקטים יותר, אך עם תזכורת חדה לכך שהמערכה עודנה בעיצומה. צמד המגישים קראו לציבור לחגוג את מצוות חג הפורים עם המשפחה ולשמור על ערנות מקסימלית.

בתפילה שבקרוב נוכל לחגוג את הניצחון המוחלט על כל אויבינו.

צפו בתוכנית המלאה בראשית הכתבה!