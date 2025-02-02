ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שלח היום (ראשון) מכתב לשר הביטחון, אלוף פיקוד הצפון ובכירים נוספים במערכת הצבאית, בו הודיע כי "ממחר לא תתאפשר כניסה למטולה לאף חייל צה"ל" | לדברי אזולאי השהות המרובה של חיילי צה"ל במקום מהווה פגיעה בשיקום המושבה (בארץ)
בכל שבוע נסגרים כמה מאות עסקים קטנים מתחומים שונים, למה זה כך ומה ניתן לעשות | מדוע הנשיא לשעבר ביידן התאמץ להסתיר את הדו"ח על מקור הנגיף | הפיתרון המצוין של טראמפ לבעיה העזתית | הזמר שהחלים בגוף אך נפגע בנפש | וגם, ההפתעה ללוחם ששב לעזה והפינות הקבועות בתוכנית היומית (דבר ראשון)
הממשלה אמנם הציגה תכנית לשיקום הצפון בעקבות המלחמה, אבל ראשי הרשויות טוענים בתוקף: "רוב הכסף כבר תוקצב בעבר ואין מענה לתושבים" | יו"ר פורום קו העימות: "זאת הצעה לא אפויה ולא קשורה למציאות, שבאה רק בגלל לחץ ציבורי" | חדשות
רגע לפני שהכנסת התפזרה, יו"ר ועדת החינוך ח"כ יעקב מרגי בראיון מיוחד: על הטענות שהוא ה'מורד' בש"ס, היחסים עם אלי ישי, המינויים בלשכת דוד אזולאי ז"ל והאפליה במוסדות החרדים. מתוך התוכנית 'ישי ורבינא בכיכר' (חרדים)