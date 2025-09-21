כיכר השבת
"רק הוא יכול"

ליברמן בצעד חיזוק למפלגתו: זה השריף החדש שמצטרף לשורות המפלגה

ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, המוכר מאוד מימי המלחמה הקשה בצפון, הודיע היום כי הוא מצטרף לישראל ביתנו, "רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן שממררת את חיי התושבים בצפון", הסביר (חדשות, פוליטי)

ליברמן ביחד עם אזולאי (צילום: ישראל ביתנו)

ראש מועצת מטולה, דוד אזולאי, שזכה לחשיפה תקשורתית גדולה בזמן המלחמה בצפון, הודיע לפני זמן קצר (ראשון), כי החליט לחבור למפלגתו של - ישראל ביתנו.

אזולאי, יליד קריית שמונה, סא”ל במילואים בחיל ההנדסה הקרבית, מכהן כראש מועצת מטולה מאז 2015. לאורך כהונתו, ובמיוחד מאז פרוץ המלחמה, חי לצד התושבים, התגורר במקלטים ובחמ״ל העירוני, ניהל את החזית האזרחית ודאג לתשתיות החיוניות, כשהוא עומד בחזית המאבק לשמירה על ביטחון הצפון.

ראש המועצה המקומית מטולה, דוד אזולאי אמר לאחר ההודעה: ״עוד הרבה לפני ה-7 באוקטובר הוכיח ח"כ אביגדור ליברמן את דאגתו לאזרחי המדינה, ולתושבי הגליל בפרט, בשלל התפקידים בהם כיהן כשר בממשלות ישראל. ליברמן אף זכה לקבל את אות ‘יקיר המושבה מטולה׳ בתפקידו כשר הביטחון על הדאגה למושבה".

עוד אמר אזולאי: "מתחילת המלחמה, ח״כ אביגדור ליברמן היה מידי שבוע שואל ומתעניין בשלומם של תושבי מטולה, הגיע פעמים רבות גם תחת אש למטולה, נכח בשטח, עמד לצד התושבים והקשיב לצרכים האמיתיים שלנו. ליברמן הוכיח את מסירותו ומנהיגותו גם כשר הביטחון וגם כשר האוצר".

עוד הוא אמר: "רק ליברמן יוכל לטפל בביטחון ובתופעת הפרוטקשן שממררת את חיי התושבים בצפון. ח"כ ליברמן מנהיג אמיתי שעומד מאחורי אמירותיו, הוא האיש הראוי ביותר לעמוד בראש ממשלת ישראל ולהבטיח עתיד בטוח למדינה בכלל, ולצפון בפרט. בטח היום באתגרים המשמעותיים העומדים לפנינו, ליברמן הוא האיש הנכון במקום הנכון, ואני מצטרף בלב שלם ובאמונה כי ממשלה ציונית בראשות ליברמן תחזיר את השפיות לחברה הישראלית ולמדינת ישראל.”

יו״ר ישראל ביתנו, ח״כ אביגדור ליברמן מסר: “אני מברך את דוד אזולאי על הצטרפותו לישראל ביתנו. דוד הוא מנהיג ערכי ואמיץ, שמגלם את הרוח האמיתית של תושבי הצפון: מסירות, נחישות ודאגה מתמדת לתושביו גם ברגעים הקשים ביותר. פגשתי אותו פעמים רבות במטולה מאז תחילת המלחמה, וראיתי מקרוב את ההובלה המנהיגותית שלו בשטח. יחד נוביל את השינוי שהמדינה כל כך זקוקה לו.”

4
אצל ליברמן, יש רק פודלים. כל מי שחולם רק לחשוב עצמאית, מודח. אז אם אתה רוצה להיות עוד סמרטוט, תצטרף אליו לאופוזיציה.
שאול א.
3
תכין מריצה.
אליהו
2
דוד אזולאי תכין גם את הודעת ההיפרדות מליברמן, כמובן אז יהיו טענות, שהוא לא היה הוגן, וזוה לא הדרך שלך, ועל כן אנחנו מוכרחיפ ליפרד, ושיהיה לו בהצלחה
אריה
1
עוד ערב רב עוכר ישראל אנטישמי חובר לאחיו הארכי אנטישמי... ככה עם ישראל מגלה את האנטישמיים הסומיים, שכשהם חוברים למפלגות הארכי אנטישמיות.
יהודי

