כיכר השבת
יצא במתקפה

גנץ הפתיע את האופוזיציה: "מי בכלל אמר שאני בגוש שלכם?"

יו"ר כחול לבן בני גנץ הטיל ספק בקביעה שהוא חלק מהגוש של האופוזיציה | גנץ תקף את שותפיו במחנה שקראו לו לפרוש - בשל העובדה שהוא אינו עובר את אחוז החסימה בסקרים | "בפעם הקודמת שכתבו לי 150 קצינים לפרוש, סיימתי עם פי 2 ממה שניבאו לי", טען גנץ (פוליטי)

1תגובות
בני גנץ (צילום: טל גל\פלאש90)

בחוג בית שקיים ביישוב אלון שבות יחד עם חבר הכנסת חילי טרופר, יו"ר כחול לבן הטיל ספק בקביעה שהוא חלק מהגוש של האופוזיציה. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

על פי הפרסום, גנץ תקף את שותפיו במחנה שקראו לו לפרוש - בשל העובדה שהוא אינו עובר את אחוז החסימה בסקרי המנדטים בחודשים האחרונים.

"בפעם הקודמת שכתבו לי 150 קצינים לפרוש, סיימתי עם פי 2 ממה שניבאו לי", טען גנץ בחוג הבית, והוסיף: "אני שם בכלל בצד את השאלה של הזכות לבחור ולהיבחר. והדמוקרטים, והליברלים, מי בכלל אמר שאני בגוש שלכם. זאת אומרת, איפה אתם מחתימים אותי, איפה חתמתי שאני שלכם? אני של מדינת ישראל".

"ביושר אני אומר לכם, אני עושה את הכול כדי שנתניהו יסיים את תפקידו", המשיך יו"ר כחול לבן. "אני חושב שהוא צריך לסיים את תפקידו ממיליון סיבות שהן לא קשורות לשום דבר אחר. מאה אחוז. אבל אני עדיין רוצה שזה יקרה, שהחיבור הזה יקרה".

גנץ גם טען שלדעתו אסור לחזור לממשלת השינוי, שלה קואליציה עם רוב דחוק בכנסת. "אני לא מוכן להסתפק ב-61 (מנדטים)", אמר. "שאלתי חבר, ראש מפלגה, שעדיף לא להגיד את שמו כרגע. הוא רוצה להעביר חוקה, זה טוב, גם אני בעד חוקה. בכמה נעביר אותה? אז הוא אומר לי, 61".

"עניתי לו, מה זאת אומרת? עכשיו יצאנו להפגנות, כי הם 64, עשו כמה צעדי רפורמה, הדלקנו את המדינה, חסמנו את קפלן, ויש להם 64. אז אתה רוצה להעביר חוקה ב-61? לא סביר", המשיך יו"ר כחול לבן, וסיכם: "אם אנחנו נחזור לממשלת השינוי, אפשר יהיה לנסוע בקפלן במוצאי שבת בלי בעיה. אי אפשר יהיה לנסוע בכביש 4. זה פשוט ילך למקום אחר, וייסגר".

על פי הדיווח בחדשות 12, ראש המפלגה שעליו מדבר גנץ הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

מכחול לבן נמסר בתגובה לידיעה: "המסר שלנו עקבי. הפתרון הטוב ביותר לישראל הוא ממשלת הסכמות ציונית רחבה בלי קיצוניים".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (51%)

לא (49%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
גנץ מנסה לרכוב על הגב של בוחרי הימין בדיוק כמו רבין בשעתו שחגג על הגב של הימין והפיל את כולם בפח של ההסטוריה
שמואל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בפוליטי מדיני:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר