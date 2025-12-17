גנץ הפתיע את האופוזיציה: "מי בכלל אמר שאני בגוש שלכם?"

בחוג בית שקיים ביישוב אלון שבות יחד עם חבר הכנסת חילי טרופר, יו"ר כחול לבן בני גנץ הטיל ספק בקביעה שהוא חלק מהגוש של האופוזיציה. כך פורסם הערב (רביעי) בחדשות 12.

על פי הפרסום, גנץ תקף את שותפיו במחנה שקראו לו לפרוש - בשל העובדה שהוא אינו עובר את אחוז החסימה בסקרי המנדטים בחודשים האחרונים.

"בפעם הקודמת שכתבו לי 150 קצינים לפרוש, סיימתי עם פי 2 ממה שניבאו לי", טען גנץ בחוג הבית, והוסיף: "אני שם בכלל בצד את השאלה של הזכות לבחור ולהיבחר. והדמוקרטים, והליברלים, מי בכלל אמר שאני בגוש שלכם. זאת אומרת, איפה אתם מחתימים אותי, איפה חתמתי שאני שלכם? אני של מדינת ישראל".

"ביושר אני אומר לכם, אני עושה את הכול כדי שנתניהו יסיים את תפקידו", המשיך יו"ר כחול לבן. "אני חושב שהוא צריך לסיים את תפקידו ממיליון סיבות שהן לא קשורות לשום דבר אחר. מאה אחוז. אבל אני עדיין רוצה שזה יקרה, שהחיבור הזה יקרה".

גנץ גם טען שלדעתו אסור לחזור לממשלת השינוי, שלה קואליציה עם רוב דחוק בכנסת. "אני לא מוכן להסתפק ב-61 (מנדטים)", אמר. "שאלתי חבר, ראש מפלגה, שעדיף לא להגיד את שמו כרגע. הוא רוצה להעביר חוקה, זה טוב, גם אני בעד חוקה. בכמה נעביר אותה? אז הוא אומר לי, 61".

"עניתי לו, מה זאת אומרת? עכשיו יצאנו להפגנות, כי הם 64, עשו כמה צעדי רפורמה, הדלקנו את המדינה, חסמנו את קפלן, ויש להם 64. אז אתה רוצה להעביר חוקה ב-61? לא סביר", המשיך יו"ר כחול לבן, וסיכם: "אם אנחנו נחזור לממשלת השינוי, אפשר יהיה לנסוע בקפלן במוצאי שבת בלי בעיה. אי אפשר יהיה לנסוע בכביש 4. זה פשוט ילך למקום אחר, וייסגר".

על פי הדיווח בחדשות 12, ראש המפלגה שעליו מדבר גנץ הוא יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.

מכחול לבן נמסר בתגובה לידיעה: "המסר שלנו עקבי. הפתרון הטוב ביותר לישראל הוא ממשלת הסכמות ציונית רחבה בלי קיצוניים".