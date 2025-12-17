טראמפ עם נתניהו ( צילום: אבי אוחיון/ לע״מ )

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ניצל הלילה את טקס הדלקת הנרות המסורתי עם בכירי הקהילה היהודית כדי לשלוח מסרי הרתעה חריפים למזרח התיכון. בנאום תקיף ומלא בכותרות מדיניות, הבהיר הנשיא כי ארצות הברית לא תעמוד מן הצד אם ישראל תידרש לפעול בעומק לבנון.

חזית בינלאומית נגד חיזבאללה במרכז נאומו עמדה סוגיית הצפון. טראמפ הגדיר את חיזבאללה כ"בעיה קשה" והצהיר כי לישראל יש יד חופשית לטפל באיום: "אם נצטרך, ישראל תטפל בהם והיא לא תהיה בזה לבד," הבטיח הנשיא. הוא הוסיף כי במקרה של מערכה, מדינות רבות יצטרפו לתמיכה בישראל, מהלך שלדבריו יבצר את ביטחונה של המדינה. אולטימטום לחמאס ומסר של שלום 59 סעיפי אישום: הטבח בבונדי מזעזע את אוסטרליה יוסי נכטיגל | 08:08 הנשיא התייחס גם לסוגיית החטופים וחשף כי 28 חללים כבר הושבו ארצה בעקבות לחצים כבדים. הוא שלח אזהרה ישירה לארגון הטרור חמאס: "החזירו אותם חזרה! אם תתנהגו רע – תהיו בבעיה קשה". טראמפ הדגיש כי חזונו לשלום במזרח התיכון רחב מתמיד, כאשר 59 מדינות כבר הביעו תמיכה בתהליכי הנורמליזציה באזור. התערערות מעמד הלובי היהודי לצד הסוגיות הביטחוניות, טראמפ עורר סערה כשהזהיר את מנהיגי הקהילה מפני אובדן ההשפעה בוושינגטון. "הלובי היהודי היה החזק ביותר, וזה כבר לא נכון. עליכם להיזהר," קרא הנשיא. הוא תקף בחריפות חברי קונגרס שהגדיר כאנטישמיים ושונאי ישראל, והשווה את מכחישי טבח שבעה באוקטובר למכחישי שואה. הנשיא חתם את דבריו בזיכרון אישי מאביו ובהבטחה כי כנשיא ארה"ב, הוא יישאר החבר הנאמן ביותר של העם היהודי אל מול גלי השנאה הגואים בעולם.

המפציץ היקר בעולם ה-B-2 Spirit ( צילום: USA Military Channel )

במהלך נאומו, פירט טראמפ את הסיוע הצבאי הישיר שהעניק לישראל: "שלחתי את הפצצות על איראן באמצעות מפציצי ה-B-2 החמקנים שלנו," חשף הנשיא. הוא הוסיף כי חיל האוויר האמריקני לקח חלק פעיל גם בסיכול האיומים מהאוויר: "סייענו גם ביירוט הכטב"מים עם המטוסים שלנו".

טראמפ שיתף בשיחה אישית שקיים עם ראש הממשלה נתניהו: "אמרתי לביבי – זה מדהים מה שעשיתם. כשמסתכלים על המפה, רואים מדינה כה קטנה ופצפונת שביצעה מהפך של ממש במזרח התיכון".

העימות מול איראן והסכם הגרעין

הנשיא לא חסך בביקורת על הממשלים הקודמים ושחזר את המאבק בהסכם הגרעין: "נתניהו התחנן לפני ברק חוסיין אובמה שלא יצטרף להסכם הגרעין, אך הוא בחר להצטרף. אני הייתי זה שיצא מההסכם הזה," הדגיש טראמפ, תוך שהוא מציין את מחויבותו הבלתי מתפשרת לעצור את התחמשותה של טהרן.