כיכר השבת
יצאה ב-200 קמ"ש נגד כולם

הסתבכה: ראש הסגל של טראמפ מגיבה לכותרות ההזויות נגד הנשיא - והאם הכל הצגה אחת גדולה?

ראש הסגל של טראמפ, הגברת סוזי ווילס, הגיבה הערב בפוסט באיקס למשפטים שאמרה בראיון בהתייחסה לנשיא ארה"ב - הבוס הישיר שלה | אחרי שאמרה שטראמפ עם "אישיות של אלכוהוליסט", כך היא הגיבה היום (חדשות, בעולם) 

מימין סוזי וילס, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: Shutterstock, נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

אחרי הכותרות ה"הזויות" מראיונה של הגברת סוזי ווילס, ראש הסגל של בבית הלבן - נגד הבוס, ווילס פרסמה היום (שלישי) פוסט הבהרה.

מוקדם יותר היום, פורסם ראיון של הגברת ווילס בו אמרה שלטראמפ יש "אישיות של אלכוהוליסט", אמרה שיש לו "גחמות", ועוד אמירות לא מאוד מחמיאות על הנשיא, סגנו, אילון מאסק כמו גם על בכירים רבים בממשל טראמפ.

וכך כתבה היום ווילס בתגובה:

"המאמר שפורסם מוקדם הבוקר הוא כתבה מוטה, מנוסחת בצורה לא כנה, עליי ועל הנשיא, צוות הבית הלבן והקבינט הטובים ביותר בהיסטוריה", טענה ווילס.

"התייחסו להתעלמות מההקשר המשמעותי וחלק ניכר ממה שאני ואחרים אמרנו על הצוות והנשיא הושמט מהסיפור. אני מניחה, לאחר שקראתי אותו, שזה נעשה כדי לצייר נרטיב כאוטי ושלילי באופן גורף על הנשיא והצוות שלנו", היא הוסיפה.

"האמת היא שהבית הלבן של טראמפ כבר השיג יותר באחד עשר חודשים מכל נשיא אחר בשמונה שנים, וזאת בזכות המנהיגות והחזון שאין שני להם של הנשיא טראמפ, שעבורו זכיתי לעבוד במשך רוב העשור. שום דבר מזה לא יעצור את המרדף הבלתי פוסק שלנו להפוך את אמריקה לגדולה שוב!".

פרשנים בארה"ב אומרים שההתבטאויות של ראש הסגל על טראמפ נועדו להפחיד את מתנגדיו של הנשיא, בהציגו כ"משוגע" חסר גבולות.

מאידך, ההתבטאויות שלה על סגן הנשיא וסביבתו נועדו להראות את כוחה של ווילס בבית הלבן, כדי "לצופף שורות" סביב מדיניותו של הנשיא בקבינט הממשלתי - מדיניות אותה היא מנהלת.

קיימת תיאוריה לפיה הדברים תואמו במלואם עם הנשיא, וכך גם ההכחשה שלאחר מכן. כעת נותר לבחון מה שיקרה בימים הקרובים, אם ראש הסגל תפוטר - או תמשיך בתפקידה, דבר שיחזק את התיאוריה לפיה הכל בעצם הצגה גדולה שביים הנשיא בעצמו.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר