אחרי הכותרות ה"הזויות" מראיונה של הגברת סוזי ווילס, ראש הסגל של הנשיא טראמפ בבית הלבן - נגד הבוס, ווילס פרסמה היום (שלישי) פוסט הבהרה.

מוקדם יותר היום, פורסם ראיון של הגברת ווילס בו אמרה שלטראמפ יש "אישיות של אלכוהוליסט", אמרה שיש לו "גחמות", ועוד אמירות לא מאוד מחמיאות על הנשיא, סגנו, אילון מאסק כמו גם על בכירים רבים בממשל טראמפ.

וכך כתבה היום ווילס בתגובה:

"המאמר שפורסם מוקדם הבוקר הוא כתבה מוטה, מנוסחת בצורה לא כנה, עליי ועל הנשיא, צוות הבית הלבן והקבינט הטובים ביותר בהיסטוריה", טענה ווילס.

"התייחסו להתעלמות מההקשר המשמעותי וחלק ניכר ממה שאני ואחרים אמרנו על הצוות והנשיא הושמט מהסיפור. אני מניחה, לאחר שקראתי אותו, שזה נעשה כדי לצייר נרטיב כאוטי ושלילי באופן גורף על הנשיא והצוות שלנו", היא הוסיפה.

"האמת היא שהבית הלבן של טראמפ כבר השיג יותר באחד עשר חודשים מכל נשיא אחר בשמונה שנים, וזאת בזכות המנהיגות והחזון שאין שני להם של הנשיא טראמפ, שעבורו זכיתי לעבוד במשך רוב העשור. שום דבר מזה לא יעצור את המרדף הבלתי פוסק שלנו להפוך את אמריקה לגדולה שוב!".

פרשנים בארה"ב אומרים שההתבטאויות של ראש הסגל על טראמפ נועדו להפחיד את מתנגדיו של הנשיא, בהציגו כ"משוגע" חסר גבולות.

מאידך, ההתבטאויות שלה על סגן הנשיא וסביבתו נועדו להראות את כוחה של ווילס בבית הלבן, כדי "לצופף שורות" סביב מדיניותו של הנשיא בקבינט הממשלתי - מדיניות אותה היא מנהלת.

קיימת תיאוריה לפיה הדברים תואמו במלואם עם הנשיא, וכך גם ההכחשה שלאחר מכן. כעת נותר לבחון מה שיקרה בימים הקרובים, אם ראש הסגל תפוטר - או תמשיך בתפקידה, דבר שיחזק את התיאוריה לפיה הכל בעצם הצגה גדולה שביים הנשיא בעצמו.