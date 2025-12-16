בריאיון נרחב וחריג למגזין Vanity Fair יצאה ראש סגל הבית הלבן, סוזי ויילס, בשורה של התבטאויות חריגות על הנשיא דונלד טראמפ ועל בכירי ממשלו בשנה הראשונה לכהונתו השנייה.

לדבריה, טראמפ מתנהל עם מה שהיא מגדירה “אישיות של אלכוהוליסט”, ומתאפיין בתחושת כל־יכולת ובהתנהלות אימפולסיבית, תובנה שלדבריה נובעת מניסיונה האישי עם אביה האלכוהוליסט. "הוא נוהג בתחושה כאילו אין שום דבר שהוא לא יכול לעשות", טענה ראש הסגל.

לגבי סגן הנשיא ג’יי־די ואנס טענה ויילס כי הוא היה “חובב תיאוריות קונספירציה במשך עשור”, והמעבר שלו ממבקר חריף של טראמפ לבעל ברית מרכזי לא נבע משינוי אידיאולוגי אלא משיקול פוליטי בזמן התמודדותו לסנאט.

על אילון מאסק אמרה כי הוא “משתמש מוצהר בקטמין”, תיארה אותו כ”טיפוס מוזר מאוד” והעידה שמעשיו אינם תמיד רציונליים, במיוחד סביב פירוק סוכנות הסיוע האמריקאית USAID, מהלך שלדבריה זעזע אותה וגרם לפגיעה בתוכניות הומניטריות מצילות חיים.

בריאיון התייחסה גם להחלטות שנויות במחלוקת של הממשל, ובהן חנינות גורפות למעורבים באירועי 6 בינואר, גירושי מהגרים המוניים, הטלת מכסים נרחבים שגרמו לטלטלה כלכלית, ופריסת המשמר הלאומי בערים דמוקרטיות בטענה למאבק בפשיעה. לדבריה, ברוב המקרים ניסתה לבלום או לרכך מהלכים, אך היא הודתה שכאשר יש מחלוקת – “בסוף הנשיא מנצח”.

ויילס תיארה את עצמה כמי שאינה מנסה לשלוט בטראמפ אלא לאפשר את מימוש חזונו, וציינה כי היא הכוח המרכזי שמסוגל לתעל את החלטותיו. לדבריה, למרות הביקורת הציבורית, היא מאמינה שטראמפ יציית להחלטות בתי המשפט, גם אם הממשל ינסה לדחוף את גבולות הסמכות הנשיאותית עד הקצה.