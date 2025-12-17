נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז הלילה (בין שלישי לרביעי) על ממשלת ונצואלה כארגון טרור זר. הוא כתב ברשת החברתית שלו Truth Social כי "ונצואלה מוקפת לחלוטין בצי ספינות המלחמה הגדול ביותר שהורכב אי פעם בהיסטוריה של דרום אמריקה. הוא רק ילך ויגדל, וההלם עבורם יהיה חסר תקדים - עד למועד בו הם יחזירו לארצות הברית של אמריקה את כל הנפט, האדמה ונכסים אחרים שגנבו מאיתנו בעבר".

לדבריו, "משטר מדורו הבלתי לגיטימי משתמש בנפט משדות הנפט הגנובים הללו כדי לממן את עצמו, טרור סמים, סחר בבני אדם, רצח וחטיפה. בשל גניבת הנכסים שלנו, וסיבות רבות אחרות, כולל טרור, הברחת סמים וסחר בבני אדם, משטר ונצואלה הוכרז כארגון טרור זר".

"לכן, היום, אני מורה על מצור מוחלט ומלא של כל מכליות הנפט שהוטלו עליהן סנקציות הנכנסות ויוצאות לוונצואלה. הזרים הבלתי חוקיים והפושעים שמשטר מדורו שלח לארצות הברית בתקופת ממשל ביידן החלש והכושל, מוחזרים לוונצואלה בקצב מהיר".

הנשיא הוסיף כי "אמריקה לא תאפשר לפושעים, טרוריסטים או מדינות אחרות לשדוד, לאיים או לפגוע באומה שלנו, וכמו כן, לא תאפשר למשטר עוין לקחת את הנפט, האדמה או כל נכס אחר שלנו, שכולם חייבים להיות מוחזרים לארצות הברית באופן מיידי".

בהצהרה מטעם המשטר בוונצואלה הגיבו על דברי טראמפ ואמרו כי הם דוחים את "האיום הגרוטסקי" של טראמפ. הם הוסיפו כי ההכרזה על המצור היא "לחלוטין חסרת הגיון", וטענו כי היא מפרה את חופש המסחר וחופש התנועה.