צעד חריג: טראמפ מבטל חוק בן מאה שנה בעקבות מצוקת הנפט בארה"ב

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל זמנית חוק שיט בן מאה שנים, כדי לאפשר זרימת נפט ומשאבים אחרים לארצות הברית על רקע המשבר במצר הורמוז. כך מסר גורם בבית הלבן ל'פוקס ניוז'.

טראמפ העניק ויתור למשך 60 יום על חוק ג'ונס, שמחייב רק ספינות אמריקאיות לשנע מטענים בין נמלי ארצות הברית ודורש ש־75% לפחות מצוות הספינה יהיו אזרחים אמריקאיים. החוק גם מחייב שספינות אלו ייבנו בארצות הברית ויוחזקו בבעלות אזרחי ארה"ב.

דוברת הבית הלבן, קרוליין לווייט, מסרה כי "החלטתו של הנשיא טראמפ להעניק ויתור למשך 60 יום על חוק ג'ונס היא עוד צעד בהקלת ההפרעות הקצרות טווח בשוק הנפט, בעוד הצבא האמריקאי ממשיך למלא את מטרות מבצע 'זעם אדיר'".

על פי הדוברת, "פעולה זו תאפשר למשאבים חיוניים כמו נפט, גז טבעי, דשנים ופחם לזרום חופשי לנמלי ארה"ב במשך ששים יום, והממשל ממשיך להיות מחויב לחיזוק שרשרות האספקה הקריטיות שלנו".

המלחמה עם איראן סגרה למעשה את מיצר הורמוז, צומת מרכזית למעבר נפט שמוביל כ־20% מהנפט בעולם מהאזור המפרצי. השליטה של איראן והאיומים על ספינות במעבר הצר העלו את מחירי הנפט מעל 100 דולר לחבית.

תומכי חוק ג'ונס בארה"ב טוענים שהוא מחזק את הביטחון הלאומי, מונע ממדינות זרות גישה לארה"ב ומגן על ענף בניית הספינות האמריקאי. עם זאת, מבקרים טוענים שהחוק שנחקק בשנות ה־20 של המאה הקודמת מיושן, פוגע בתחרותיות בענף ומעלה את עלויות בניית הספינות.