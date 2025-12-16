כיכר השבת
נתניהו ממלא שוב את השורות סביבו: זה המהלך שבוחן למינוי ראש המל"ל

כמעט חודשיים אחרי שפיטר את מקורבו צחי הנגבי, ראש הממשלה בנימין נתניהו החל לבחון מועמדים לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי | נתניהו מעוניין במינוי מחוץ לארגון כפי שעשה במוסד ובשב"כ | עד כה מי שהחליף באופן זמני את הנגבי הוא סגנו, גיל רייך, ולפי מקורות המעורים בנושא, בין רייך לנתניהו התפתחה מערכת יחסים טובה (מדיני)

נתניהו (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

ראש הממשלה החל לבחון מועמדים לתפקיד ראש המטה לביטחון לאומי, אחרי שפיטר את מקורבו צחי הנגבי. עד כה מי שהחליף באופן זמני את הנגבי הוא סגנו, גיל רייך.

על פי הדיווח בכאן חדשות, נתניהו מעוניין במינוי מחוץ לארגון כפי שעשה במוסד, בשב"כ ובמידה מסוימת גם בצה"ל, עם מינויו של אייל זמיר שהיה מנכ"ל משרד הביטחון בשביעי באוקטובר, כך על פי מקורביו של נתניהו.

מי שהחליף באופן זמני את הנגבי הוא סגנו, גיל רייך. לפי מקורות המעורים בנושא, בין רייך לנתניהו התפתחה מערכת יחסים טובה. עם זאת, ראש הממשלה רוצה למנות לתפקיד מישהו שלא שייך למל"ל.

כזכור, הנגבי הודח על ידי נתניהו באוקטובר האחרון, אחרי שהתנגד לתקיפה בקטר ולמבצע מרכבות גדעון ב'. במכתב שפרסם כתב: "ראש הממשלה נתניהו עידכן אותי היום על כוונתו למנות ראש מל"ל חדש. לאור זאת תסתיים היום כהונתי כיועץ לביטחון לאומי וכראש המטה לביטחון לאומי. אעמוד כמובן לרשות מחליפי ככל שיידרש". 

"את הכישלון הנורא ב-7 באוקטובר, שאני שותף לו, יש לחקור באופן יסודי כדי לוודא שיופקו הלקחים הראויים וכדי לסייע בהשבת האמון שנסדק", הוסיף. 

