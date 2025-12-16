ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב (שלישי) נר שלישי של חנוכה עם עובדי משרדו, ואף חילק עצות על אכילת סופגניות.

"לילדים, גם לכם אני אומר, אל תאכלו יותר מדי סופגניות", אמר ראש הממשלה, והוסיף: "אם אתם אוכלים אותן, אני אומר, רק הסוג הישן, לא הסוג הבריא הזה, אי אפשר לאכול את זה. תאכלו סופגניות, תדליקו נרות, תשירו שירים, תהיו ביחד".

נתניהו המליץ גם על קריאת ספרים, דבר שהוא מתמחה בו במיוחד.

"לקרוא ספרים", אמר נתניהו. "כן, זה גם. יש דבר כזה, בהזדמנות, מי שרוצה הרצאה מיוחדת, איך זה נראה, אני אסביר". נתניהו הדגים עם ידו:

"מדפדפים ככה, לא ככה" (תנועת החלקה על המסך).

צפו בתיעוד המשעשע.