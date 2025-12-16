כיכר השבת
התבדח עם עובדי משרדו

ברוח החג | נתניהו הציג איך מדפדפים בספר - ונתן עצה: אלו סופגניות לאכול?

ראש הממשלה בנימין נתניהו הדליק הערב את נר החנוכה עם עובדי משרדו - ונתן להם עצות על אכילת סופגניות | ראש הממשלה המליץ גם על קריאת ספרים ואף הציג "איך מדפדפים בספר" | צפו (חדשות) 

נתניהו בהדלקת נר החנוכה, הערב (צילום: באדיבות הכתב מוטי קסטל, ערוץ 14)

ראש הממשלה הדליק הערב (שלישי) נר שלישי של חנוכה עם עובדי משרדו, ואף חילק עצות על אכילת סופגניות.

"לילדים, גם לכם אני אומר, אל תאכלו יותר מדי סופגניות", אמר ראש הממשלה, והוסיף: "אם אתם אוכלים אותן, אני אומר, רק הסוג הישן, לא הסוג הבריא הזה, אי אפשר לאכול את זה. תאכלו סופגניות, תדליקו נרות, תשירו שירים, תהיו ביחד".

נתניהו המליץ גם על קריאת ספרים, דבר שהוא מתמחה בו במיוחד.

"לקרוא ספרים", אמר נתניהו. "כן, זה גם. יש דבר כזה, בהזדמנות, מי שרוצה הרצאה מיוחדת, איך זה נראה, אני אסביר". נתניהו הדגים עם ידו:

"מדפדפים ככה, לא ככה" (תנועת החלקה על המסך).

צפו בתיעוד המשעשע.

