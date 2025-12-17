( צילום: מוקד הביטחון של רכבת ישראל )

אירוע חריג התרחש היום (רביעי) במרכז הארץ: נוסע סמוי עלה על רכבת מטען בעת עצירה תפעולית ברציף תחנת תל אביב סבידור מרכז - תוך סיכון חייו.

הנוסע אותר בתוך דקות בודדות על ידי מצלמות הבקרה במרכז הבטחון של רכבת ישראל, והורד מהרכבת כעבור כ-20 דקות, על ידי צוותי הבטחון של רכבת ישראל בכפר חב"ד ונמסר למשטרה. "הפעילות המהירה של הצוותים יחד עם קבלת החלטות מהירה ויעילה במרכז ניהול התנועה והבקרה של רכבת ישראל, מנעו פגיעה בשירות הרכבתי בציר האיילון המרכזי", נמסר. בתיעוד נראה הנוסע כשהוא שוכב באופן מסכן חיים על קרונות רכבת המשא, כאשר על הקרונות אין מכולות.

הנוסע (הראשון בפנים מטושטשות) ומאבטחי הרכבת שעיכבו אותו בתחנת כפר חב"ד בה הורד ( צילום: מוקד הביטחון של רכבת ישראל )

עוד נמסר כי "צוותי וסיירי הבטחון של רכבת ישראל מנטרים ומסיירים בקביעות ברציפי התחנות ובתוואי המסילות, זאת על ידי סיירי שטח, מערך של אלפי מצלמות חכמות ואמצעים מתקדמים כגון רחפנים, רכבי פיקוד ועוד.

"בנוסף מעניקים אנשי הבטחון של רכבת ישראל מעטפת שירותית, מסייעים ומכוונים את נוסעי הרכבת, כגון באירועים המוניים כמו הופעות, משחקי כדורגל ועוד".