ישנו חשוד בחטיפתה של הילדה היימנוט קסאו, שנעצר על ידי המשטרה. כך ניתן לחשוף הערב (רביעי). זאת אחרי כמעט שנתיים מאז שנעלמה קסאו, בהיותה ילדה בת 9, ומאז לא ידוע מה עלה בגורלה. בני משפחתה התעקשו לאחרונה שוב ושוב שיגדירו את היעלמותה כחטיפה ולא רק כהיעדרות, כעת נראה כי ישנו חשד סביר שכך הם פני הדברים.

החשוד הוא תושב באר שבע בשנות השישים לחייו. זהו אותו חשוד שנעצר בעקבות האירוע בבאר שבע, שם נראה אדם מגיע לבית בעיר הדרומית וגורם לילדה המתגוררת בו להימלט בצעקות. הילדה המופיעה בסרטון היא חברתה הקרובה של קסאו, והחשוד המופיע בתיעוד הוא תושב צפת המוכר למשפחת הנעדרת. בבית משפט השלום בראשון לציון הוארך היום מעצרו של החשוד, בשני המקרים. השופטת סבן נוי אמרה בהחלטתה כי ישנו "חשד סביר" שקושר את החשוד לשני המקרים. כמו כן הביעה חשש של ממש מפני שיבוש חקירה. כעת צפויה המשטרה לבצע חקירות נוספות כדי לנסות ולדלות פרטים נוספים על היעלמותה של קסאו. יצויין כי החשוד מכחיש את החשדות המיוחסות לו, ולדבריו כלל לא התגורר בצפת בעת שקסאו נעלמה.

( צילום: דוברות יכ"ל )

אמש הורה מפכ"ל המשטרה דני לוי להעביר את תיק החקירה בעניין היעלמותה של קסאו ליחידת להב 433 - החלטה דרמטית בתום שנתיים ללא קצה חוט משמעותי. החלטה זו התקבלה על רקע בדיקת קשר אפשרי בין היעדרותה של הילדה מצפת לבין האירוע בבאר שבע.

יצויין כי במשך שנתיים לא הצליחה המשטרה לגבש קצה חוט שיסביר את היעלמותה של קסאו, שהייתה בת תשע בעת שנראו עקבותיה לאחרונה. החוקרים התמודדו עם עדויות סותרות ומידע שהתברר כלא מבוסס, כולל טענות על שיחות הנוגעות לגורלה שלא נמצא להן אימות ראייתי. קושי מרכזי בחקירה נבע מכך שבמרכז הקליטה שבו התגוררה היו מספר דלתות יציאה שלא כוסו על ידי מצלמות האבטחה.

קסאו נראתה בפעם האחרונה ב-25 בפברואר, בשעה 19:25 בערב, כשהיא רצה עם חברותיה בכניסה למרכז הקליטה בצפת. מאז אותו רגע נעלמה הילדה, ומאמצי החיפוש הנרחבים של המשטרה ומתנדבים רבים לא הניבו תוצאות.

היימנוט קסאו בת ה-9 ( צילום: דוברות המשטרה )

בני משפחתה דרשו בשנה שעברה בדיון שנערך בכנסת לשנות את הגדרתה הרשמית מנעדרת לחטופה, במטרה להרחיב את אמצעי החקירה המוקצים למקרה. עמדת המשטרה הרשמית היא כי נושא החטיפה נבדק מתחילת הדרך, אולם טרם נמצאה תשתית ראייתית המאפשרת את שינוי הסטטוס.

ח"כ פנינה תמנו שטה, בתגובה על החלטת מפכ"ל המשטרה להעביר את תיק החקירה בחטיפתה והיעלמותה של הילדה הקטנה היימנוט קסאו: "על אף שההחלטה מגיעה באיחור ניכר, ולאחר אובדן זמן יקר - טוב עשה המפכ"ל שהעביר את תיק החקירה ללהב, ובוודאי לאחר שגילינו שהשב"כ לא היו בתמונה עד עתה, מוטב שיכנסו לחקירה במלוא העוצמה ובכלל הכלים הקיימים".

לדבריה, "משטרת ישראל חייבת לעשות הכל כדי למצוא את היימנוט. חייבים לעצור את מי שחטף את הילדה לפני שזה יקרה לילד הבא. בהזדמנות זו אני רוצה לחזק את משפחת קסאו ומתפללת שימצאו את תעצומות הנפש להתמודד עם הדבר הנורא מכל שיכול לקרות להורים ומשפחה".