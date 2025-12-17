רגעי התופת בפיגוע הנורא ( צילום: לפי סעיף 27א )

בקרב יהודי אוסטרליה, ובכלל בקרב תושבי המדינה, שורר זעם רב בעקבות אי התייצבותו של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז בהלוויות הקדושים שנטבחו בפיגוע הנורא בסידני בתחילת השבוע.

לפי הדיווח של ליטל שמש מערוץ 14 אלבניז לא נכח באף אחת מההלוויות, ובתקשורת המקומית צולבים אותו על כך שיש לו זמן לבקר בשוק הכריסמס המסורתי של סידני, שם נכח היום, במקום להגיע להלוויות הנרצחים. רבים מיהודי אוסטרליה האשימו בחריפות את אלבניז השבוע כמי שלא עשה די למיגור האנטישמיות הגואה במדינתו. ברויטרס אף דווח כי המתיחות הדיפלומטית בין אוסטרליה לישראל העמיקה בעקבות האסון. הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני ושליח חב"ד, שאף איבד חבר בפיגוע, אמר כי "הייתה רמה מזעזעת של אנטישמיות שמרימה את ראשה... כשאנטישמיות עוברת ללא בקרה מלמעלה, אלו הדברים שקורים". קפץ על רכבת ונתלה במשך 20 דקות על הקרון - עד שהורד ביישוב החרדי קובי רוזן | 17:19 תיאור מצמרר: כך נראו רגעיו האחרונים של שליח חב"ד באוסטרליה עד שנרצח יוסי נכטיגל | 16.12.25 גם האופוזיציה השמרנית תקפה את מפלגת הלייבור. מנהיגת האופוזיציה, סוזן ליי, אמרה כי הממשלה אפשרה לאנטישמיות "להשתולל" והכריזה כי "הכול חייב להשתנות מהיום" באופן תגובת הממשלה, ודרשה ליישם את כל המלצות דו"ח מיוחד בנושא.

אנתוני אלבניזי ( מתוך סרטון של מפלגת הלייבור באוסטרליה )

בתגובה ללחץ, ראש הממשלה אלבניז קרא מוקדם יותר השבוע ל"אחדות" ואמר כי ממשלתו מוכנה לנקוט בכל צעד נדרש. הוא פירט את צעדי הממשלה, הכוללים הפללת דברי שטנה והסתה לאלימות ואיסור על הצדעה נאצית.

כמו כן, הוא הבטיח להאריך את המימון לאבטחה פיזית של מוסדות יהודיים. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, אלבניז הדגיש גם את הצורך בחוקי נשק מחמירים יותר, אף שאוסטרליה כבר נחשבת למדינה עם חוקי הנשק המגבילים ביותר בעולם.

המתח הדיפלומטי החריף לאחר שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, תקף את אלבניז בעקבות הפיגוע ואמר כי הוא "לא עשה דבר" כדי לרסן את האנטישמיות מאז 2023. אלבניז מצידו, טען בעבר כי יש להפריד בין אנטישמיות לבין ביקורת על פעולות ממשלת נתניהו.

ביום שני השבוע דחה ראש ממשלת אוסטרליה את דבריו של נתניהו ואמר כי אין קשר בין הכרה ב"מדינת פלסטין", לפיגוע המחריד שהתרחש אמש. "אני לא מקבל את הקשר בין ההכרה במדינה פלסטינית לפיגוע", אמר אלבניז.