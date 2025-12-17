כיכר השבת
ביקורת חריפה

מי בחר להיעדר מכל הלוויות הנרצחים בסידני? צולבים אותו בתקשורת

זעם רב שורר בקרב יהודי אוסטרליה על ראש הממשלה, שנעדר מהלוויות הנרצחים. גם בתקשורת המקומית מבקרים אותו רבות בשל כך | רבים מאשימים אותו באי פעילות מספקת למניעת האנטישמיות הגואה במדינה (בעולם)

1תגובות
רגעי התופת בפיגוע הנורא (צילום: לפי סעיף 27א)

בקרב יהודי אוסטרליה, ובכלל בקרב תושבי המדינה, שורר זעם רב בעקבות אי התייצבותו של ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבניז בהלוויות הקדושים שנטבחו בפיגוע הנורא בסידני בתחילת השבוע.

לפי הדיווח של ליטל שמש מערוץ 14 לא נכח באף אחת מההלוויות, ובתקשורת המקומית צולבים אותו על כך שיש לו זמן לבקר בשוק הכריסמס המסורתי של סידני, שם נכח היום, במקום להגיע להלוויות הנרצחים.

רבים מיהודי אוסטרליה האשימו בחריפות את אלבניז השבוע כמי שלא עשה די למיגור האנטישמיות הגואה במדינתו. ברויטרס אף דווח כי המתיחות הדיפלומטית בין אוסטרליה לישראל העמיקה בעקבות האסון.

הרב לוי וולף, רב בית הכנסת המרכזי בסידני ושליח חב"ד, שאף איבד חבר בפיגוע, אמר כי "הייתה רמה מזעזעת של אנטישמיות שמרימה את ראשה... כשאנטישמיות עוברת ללא בקרה מלמעלה, אלו הדברים שקורים".

גם האופוזיציה השמרנית תקפה את מפלגת הלייבור. מנהיגת האופוזיציה, סוזן ליי, אמרה כי הממשלה אפשרה לאנטישמיות "להשתולל" והכריזה כי "הכול חייב להשתנות מהיום" באופן תגובת הממשלה, ודרשה ליישם את כל המלצות דו"ח מיוחד בנושא.

אנתוני אלבניזי (מתוך סרטון של מפלגת הלייבור באוסטרליה)

בתגובה ללחץ, ראש הממשלה אלבניז קרא מוקדם יותר השבוע ל"אחדות" ואמר כי ממשלתו מוכנה לנקוט בכל צעד נדרש. הוא פירט את צעדי הממשלה, הכוללים הפללת דברי שטנה והסתה לאלימות ואיסור על הצדעה נאצית.

כמו כן, הוא הבטיח להאריך את המימון לאבטחה פיזית של מוסדות יהודיים. כפי שדיווחנו מוקדם יותר, אלבניז הדגיש גם את הצורך בחוקי נשק מחמירים יותר, אף שאוסטרליה כבר נחשבת למדינה עם חוקי הנשק המגבילים ביותר בעולם.

המתח הדיפלומטי החריף לאחר שראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, תקף את אלבניז בעקבות הפיגוע ואמר כי הוא "לא עשה דבר" כדי לרסן את האנטישמיות מאז 2023. אלבניז מצידו, טען בעבר כי יש להפריד בין אנטישמיות לבין ביקורת על פעולות ממשלת נתניהו.

ביום שני השבוע דחה ראש ממשלת אוסטרליה את דבריו של נתניהו ואמר כי אין קשר בין הכרה ב"מדינת פלסטין", לפיגוע המחריד שהתרחש אמש. "אני לא מקבל את הקשר בין ההכרה במדינה פלסטינית לפיגוע", אמר אלבניז.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (88%)

לא (12%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
חצוף!!
נועה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר