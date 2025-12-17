כיכר השבת
המצוד נמשך

דקירת יהודי בלב ברוקלין: המשטרה פרסמה תמונות של החשוד | צפו

משטרת ניו יורק מנהלת מצוד אחר חשוד שדקר גבר יהודי בחזה בשכונת קראון הייטס שבברוקלין | המשטרה פרסמה תמונות של החשוד | ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, גינה את האירוע (בעולם)

התקיפה האנטישמית (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

משטרת ניו יורק מנהלת מצוד אחר חשוד שדקר גבר יהודי בחזה, תוך כדי השמעת אמירות אנטישמיות.

המשטרה פרסמה תמונות וסרטון קצר של החשוד, שנמלט מהמקום. על פי המידע, הקורבן הוא גבר בן 35, שנקלע לעימות עם החשוד לאחר מפגש אקראי ברחוב. מצבו הרפואי הוגדר כלא מסכן חיים, והוא קיבל טיפול בבית חולים סמוך.

בהודעת המשטרה נמסר כי אמש (שלישי) בסביבות השעה 16:10, בשכונת קראון הייטס שבברוקלין, צעד הקורבן ברחוב כאשר ניגש אליו אדם לא מזוהה.

תיעוד שהופץ ברשתות החברתיות מציג עימות שנמשך כמה דקות בין שני הגברים. לאחר שהעימות הראשוני הסתיים והחשוד התרחק, הקורבן הלך בעקבותיו, ואז החשוד הסתובב ודקר אותו. לאחר מכן נמלט החשוד ברגל מהזירה.

ראש עיריית ניו יורק, אריק אדמס, גינה את האירוע ומסר כי אלימות אנטישמית ושנאה חייבות להיפסק. לדבריו, העיר לא תאפשר לשנאה להימשך. הוא גם הביע תפילה לשלומו של הפצוע ולמשפחתו, והבהיר כי יחידת פשעי השנאה של המשטרה חוקרת את המקרה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

