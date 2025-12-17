רגע לפני עזיבתו, ראש עיריית ניו יורק היוצא, אריק אדמס הידוע בקרבתו הגדולה לקהילה היהודית, הדליק את חנוכיית התקווה באירוע חנוכה רשמי של עיריית ניו יורק, שהתקיים בבניין העירייה, כשהוא חובש כיפה ולצדו רב הקהילה.

חנוכיית התקווה היא מיצב אמנות ייחודי של האמן הישראלי אלי גרוס. היא נבנתה מרסיסי טילים שנורו לעבר מדינת ישראל על ידי איראן וחמאס במהלך המלחמה האחרונה. היצירה הופכת חומרי הרס לסמל של אור, אמונה ותקווה.

חנוכיית התקווה הוצבה בחנוכה שעבר בכיכר החטופים בתל אביב, ובמהלך השנה החולפת שימשה מוקד של הזדהות, חוסן לאומי ותפילה לשובם של החטופים.

לקראת חנוכה תשפ"ו נשלחה מנורת התקווה לארצות הברית באמצעות דואר דיפלומטי, בסיוע משרד החוץ הישראלי ושגרירות ישראל בארצות הברית.

הצבתה והדלקתה בניו יורק מבטאות חיבור עמוק בין ישראל לתפוצות, ומעבירות מסר של עמידה משותפת אל מול טרור ואלימות.

"לא היינו אומרים לצעירים שלנו בעיר הזאת שהם צריכים לפחד להיות יהודים בעיר הזאת. לא היינו אומרים לאף קבוצה שהם צריכים לפחד ממי שהם", אמר ראש העיר אדמס.