הנקמה של ישראל בקנדה: שישה חברי פרלמנט נחסמו במעבר הגבול

שישה חברי פרלמנט שניסו להיכנס אתמול (שלישי) לישראל ביחד עם קבוצה של כשלושים משתתפים נחסמו בכניסתם למעבר אלנבי, כך דווח אמש בקנדה.

לפי הדיווח, חברי הפרלמנט ניסו להיכנס לשטחי יהודה ושומרון דרך ירדן, כאשר ברגע האחרון הוחלט לבטל את אישור הכניסה של חברי הקבוצה.

לאחר פנייה של משרד החוץ הקנדי, הבהירה ישראל כי הנסיעה מומנה על ידי "הסיוע האיסלאמי העולמי", גוף שמוכר בישראל כארגון טרור.

ישראל הדגישה כי "לא תאפשר כניסת ארגונים ויחידים הקשורים לגופי טרור מוגדרים". לפי ציטוט ב'ynet', שרת החוץ הקנדית קבלה על "היחס הלא נכון לאזרחיה", והעבירה מחאה למשרד החוץ הישראלי.

חברת הפרלמנט איקרה חאלד השייכת למפלגת השלטון בראשות מארק קרני אף טענה כי נדחפה על ידי בקרי הגבול הישראלים שמנעו את כניסתה.

היא תיארה כי התקרית התרחשה בזמן ש"ניגשה לבדוק" את מצבו של אחד מחברי הקבוצה, והדגישה כי בקרי הגבול ידעו שהיא חברת פרלמנט בהחזיקה בדרכון דיפלומטי.

"המועצה הלאומית של המוסלמים הקנדים" גינתה את האירוע ואמרה כי הוא "מעלה חששות כבדים".

כזכור, בספטמבר האחרון הודיע קנדה כי היא מכירה במדינת פלסטין לצד אוסטרליה ובריטניה, אירוע שגרר את זעמה של ישראל שהבטיחה תגובה.