מנסה לשנות את עורו לקראת התיישבותו על הכיסא? ראש עיריית ניו יורק זוהראן ממדאני שיתף בחשבון האישי שלו ברשת X תיעוד מהדלקת נר חנוכה של שבת, לצד הכיתוב "העולם לא נכנע לשנאה".

מדובר בציוץ שפרסם בראד לנדר, יהודי מברוקלין חבר מועצת העיר ניו יורק, שסייע בקמפיין של ממדאני ונחשב לדמות מפתח בניצוחו. ממדאני שיתף את הציוץ של לנדר. לנדר צייץ לקראת הדלקת הנר הראשון של חנוכה: "הערב, כמו שאנו עושים בכל שנה אבל הפעם בצורה שהרבה יותר נוגעת ללב, נחגוג את חנוכה בגראנד ארמי פלאזה עם חב"ד פארק סלופ", כשכוונתו להלדקה המרכזית של חב"ד בכיכר מרכזית בברוקלין. הוא הוסיף: "החנוכייה הגדולה ביותר בברוקלין תזרח לזכרם של אלו שנהרגו בסידני. וכדי לוודא שאורם לעולם לא יכבה". כעבור זמן מה, אחרי ההדלקה, פרסם תיעוד וידאו שבו נראית החנוכייה הגדולה עומדת בכיכר לצד שלטי חב"ד. הוא כתב: "חנוכה שמח! תודה לחב"ד פארק סלופ על שהאירו בזמנים חשוכים, והראו שלעולם לא ניכנע לשנאה". ממדאני, כאמור, שיתף את הציוץ.

השיתוף של ממדאני

בתוך כך, בשעת לילה בין שני לשלישי השבוע הגיע ממדאני, עם כיפה שחורה גדולה, לתפילה בציונו של הרבי מליובאוויטש ברובע קווינס בניו יורק. הוא נשא תפילה חרישית במקום. יצויין כי לציון מגיעים לאורך כל ימות השנה לא רק יהודים.

ביום ראשון השבוע גינה ממדאני את הפיגוע המחריד באוסטרליה, והבטיח בטחון ליהודים בעיר תחת חסותו. "המתקפה בחגיגות החנוכה בסידני היא מעשה טרור אנטישמי נפשע. עוד קהילה יהודית שקעה באבל ואובדן, חג האורות הפך ליום של חשכה", אמר ממדאני.

לדבריו, "המתקפה היא רק העדות האחרונה והמחרידה ביותר לדפוס הולך וגובר של אלימות כלפי יהודים ברחבי העולם. רבים מדי כבר לא מרגישים בטוחים להיות עצמם, לבטא את אמונתם בפומבי, ולהתפלל בבתי הכנסת שלהם ללא אבטחה חמושה בחוץ".

"מה שקרה שם הוא מה שיהודים רבים חוששים שיקרה בקהילה שלהם", הוסיף ממדאני, והבטיח: "כשאהיה ראש העירייה, אעבוד כל יום כדי לשמור על ביטחונם של יהודי ניו יורק - ברחובות, ברכבת התחתית ובבית הכנסת, בכל רגע ובכל יום".