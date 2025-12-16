כיכר השבת
שנתיים בדיוק עברו

צפו: כך נראית הדלקת נר שלישי של חנוכה בבית הנשיא - עם הלוחם הגיבור

נשיא המדינה יצחק הרצוג הדליק נר שלישי של חנוכה בהשתתפות הלוחם אלון הינדי, שנפצע לפני שנתיים בדיוק באורח קשה ביותר בידיו וברגלו | למרות הפציעה הקשה הצליחו הרופאים בס"ד להציל את אבריו, היום הוא הדליק נר עם הנשיא (חדשות) 

(צילום: בית הנשיא)

נשיא המדינה הדליק הערב נר שלישי של חנוכה יחד עם אלון הינדי, שנתיים בדיוק לאחר שנפצע בלחימה בחאן יונס ונלחם על חייו במסגרת יוזמה מיוחדת לחג החנוכה.

לרגל חג החנוכה, נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל, קיימו סדרת מפגשים מרגשים עם שמונה דמויות מעוררות השראה מהחברה הישראלית, בסימן ״מגבירים את האור״. במסגרת זו הדליק הנשיא את הנר השלישי של חנוכה יחד עם רב-סרן (מיל׳) אלון הינדי.

אלון, לוחם מילואים בחטיבה 55, נפצע באורח קשה כתוצאה מפיצוץ מטען, ב-16 בדצמבר 2023 - בדיוק לפני שנתיים, כשנלחם בחאן יונס. אלון נפצע בידו וברגלו, אך בזכות טיפול רפואי מהיר ומסור הצליחו הרופאים להציל את אבריו.

במהלך המפגש שוחחו על הליך השיקום שעבר אלון בשנתיים האחרונות, ועל ההתמודדות היומיומית עם החזרה לשגרה לצד רגעי שבר וכאב, וכוחות נפש חדשים שצמחו מתוכם.

"סיפור הגבורה של אלון הוא חלק מהפסיפס הרחב של חוסן, אומץ ויכולת להאיר אור של תקווה ואחדות בחברה הישראלית כולה", אומרים בבית הנשיא.

