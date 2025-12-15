דבריו של הרבי מליובאוויטש זי"ע הרלוונטים גם לימינו ( צילום: JEM )

לאחר הטבח הנורא והמחריד שאירע אתמול (שני) במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, חברת המדיה החב"דית חוזרת עשרות שנים אחורה, לדבריו האקטואליים של הרבי מליובאוויטש זי"ע.

בסרטון, מובאים דבריו הקדושים של הרבי זי"ע, בהם הוא מדגיש את המסר המרכזי של חג החנוכה.

בין היתר מסביר הרבי: "כאשר יש חושך בעולם, התשובה היא להוסיף ולהאיר באור זאת על ידי נר מצווה ותורה אור".

המסר של הרבי, שגם אחרי מאורעות קשים יש להמשיך ולהפיץ את אור החנוכה ואת האור הרוחני בעולם, במיוחד בזמנים של אתגר וקושי ולא לפחד, אלא להפך. צפו בדבריו המלאים