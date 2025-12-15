כיכר השבת
אור החנוכה

רלוונטי לימינו: צפו במסר של הרבי מליובאוויטש זי"ע אחרי הטבח הנורא בסידני

הרבי מליובאוויטש זי"ע הרבה לדבר על האור הגדול שיש בחג החנוכה: לאחר הטבח הנורא שהתרחש אתמול באוסטרליה, טוב להיזכר בדבריו שרלוונטים במיוחד בימים אלו | צפו (חדשות חרדים)

דבריו של הרבי מליובאוויטש זי"ע הרלוונטים גם לימינו (צילום: JEM)

לאחר הטבח הנורא והמחריד שאירע אתמול (שני) במסיבת חנוכה של חב"ד בסידני, חברת המדיה החב"דית חוזרת עשרות שנים אחורה, לדבריו האקטואליים של הרבי מליובאוויטש זי"ע.

בסרטון, מובאים דבריו הקדושים של הרבי זי"ע, בהם הוא מדגיש את המסר המרכזי של חג החנוכה.

בין היתר מסביר הרבי: "כאשר יש חושך בעולם, התשובה היא להוסיף ולהאיר באור זאת על ידי נר מצווה ותורה אור".

המסר של הרבי, שגם אחרי מאורעות קשים יש להמשיך ולהפיץ את אור החנוכה ואת האור הרוחני בעולם, במיוחד בזמנים של אתגר וקושי ולא לפחד, אלא להפך. צפו בדבריו המלאים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחסידים ואנ"ש:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר