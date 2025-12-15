כיכר השבת
משיחה לילדים ועד מטבעות קודש: אלפים נהרו למעמד ההדלקה של הגר"ש אלתר

אלפים השתתפו אמש במעמד הדלקת נר ראשון של חנוכה של ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר, בהיכל בית מדרשו הגדול בירושלים | טרם מעמד ההדלקה נשא ראש הישיבה שיחה נאה, בפני מאות ילדי החמד שהתאספו בקומת 'השטיבלעך' במרכז החסידות | בסיום המעמד עברו האלפים לקבלת מטבעות קודש לשמירה, ברכה והצלחה | צפו בתיעוד ענק (חסידים)

נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: נתי אלבר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)
נר ראשון של חנוכה אצל הגר"ש אלתר (צילום: אלחנן קוטלר)

