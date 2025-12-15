בהשתתפות האדמו"ר מארה"ב תִּכּוֹן בֵּית תְּפִלָּתִי | למה הדליק האדמו"ר מאלכסנדר את הנר בהיכל הישיבה? בהיכל ישיבתו הרמה במרכז בני ברק, העלה האדמו"ר מאלכסנדר את שלהבת האש בנר ראשון של חנוכה | במעמד השתתפו המוני חסידים, ובראשם חתנו, האדמו"ר מאונגוואר ארה"ב השוהה בארה"ק בימים אלו | המעמד התקיים בהיכל הישיבה עקב בניית בית המדרש (חסידים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 09:56