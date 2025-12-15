בעקבות המתקפה הקטלנית נגד חגיגת החנוכה בחוף בונדי שבסידני, שגבתה את חייהם של 15 בני אדם, ערי בירה מרכזיות ברחבי העולם הגבירו את אמצעי הביטחון סביב אירועי החג ובתי הכנסת.

בגרמניה, הודיעה משטרת ברלין על החרפת האבטחה סביב הדלקת המנורה הגדולה בשער ברנדנבורג. דובר המשטרה מסר כי "לאור האירועים בסידני, נחריף עוד יותר את צעדינו ונשמור על נוכחות משטרתית חזקה". גרמניה, המחויבת לאחריות מיוחדת כלפי יהודים בשל מורשת השואה, מתכננת לכלול באירוע החנוכה תפילה מיוחדת לקורבנות הפיגוע.

בצרפת, שר הפנים לורן נונייז ביקש מהרשויות המקומיות לחזק את האבטחה סביב מקומות פולחן יהודיים במהלך כל ימי החנוכה, תוך קריאה לפריסה מוגברת של כוחות ביטחון וערנות מיוחדת סביב התכנסויות המוניות במרחב הציבורי.

גם בלונדון הגבירה משטרת המטרופולין את נוכחותה. בהצהרה נמסר כי אף שאין מידע על קשר ישיר בין הפיגוע בסידני לרמת האיום בעיר, המשטרה מגבירה את נוכחותה, מבצעת סיורים קהילתיים נוספים ונמצאת בקשר עם הקהילה היהודית.

בארצות הברית, ראש העיר ניו יורק, אריק אדמס, הודיע כי מועברת הגנה נוספת לאירועי החג ולבתי הכנסת בעיר. אדמס התחייב כי העירייה תמשיך להבטיח שהקהילה היהודית תוכל לחגוג את חנוכה בבטחה, כולל בהדלקות המנורה הציבוריות.

במזרח אירופה, הוכפלה האבטחה החמושה בבית הכנסת המרכזי בוורשה, פולין, לקראת אירוע החג. המשטרה הלאומית הפולנית הודיעה כי בשל המצב הגיאופוליטי והפיגוע בסידני, היא מחזקת את "צעדי המניעה" סביב מוסדות דיפלומטיים ואתרים הקשורים לישראל ולפלסטין.